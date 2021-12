Notre sélection d’écouteurs sans fil à acheter en décembre 2021 de 49€ à 180€ - IDBOOX

Quels écouteurs sans fil acheter en décembre 2021 ? Découvrez notre sélection d’écouteurs True Wireless à partir de 49,99€.

Vous souhaitez glisser des écouteurs sans fil dans la hotte du Père Noël mais vous ne savez pas lesquels choisir. Les constructeurs se sont lâchés en 2021 et il est difficile de faire le tri. On vous propose de découvrir 6 écouteurs avec et sans ANC sous la barre des 200€ pour enchanter vos oreilles sans vous ruiner.

Cette sélection comporte uniquement des écouteurs que nous avons testés ou pris en main.

realme Buds Air 2 à 49,99€

Les realme Buds Air 2 sont des écouteurs True Wireless équipés d’un système de réduction de bruit active. C’est surprenant sur cette gamme de prix. En plus, il ne s’agit pas d’un gadget ou d’un argument marketing. realme a fait du beau travail. On ressent vraiment la différence lorsqu’il est activé.

L’ANC se montre efficace en intérieur comme en extérieur. Il cible les basses fréquences. Assisté par l’isolation passive des embouts en silicone, il réussit à atténuer de façon ostensible le bruit de la circulation. La qualité audio est également au rendez-vous. Les realme Buds Air 2 restituent un son équilibré qui n’est pas emporté par les basses lorsqu’on enclenche l’ANC.

Une application accompagne les Buds Air 2. Elle donne accès à quelques réglages dont plusieurs configurations sonores et un mode jeu. Les écouteurs offrent une autonomie de 4 heures avec l’ANC mais tout dépend de votre niveau d’écoute. Ils peuvent être rechargés 4 fois avec le boitier. Le seul reproche qu’on pourrait leur faire est la difficulté à les sortir du boitier.

Jabra Elite 7 Active à 179,99€

Les Jabra Elite 7 Active sont les derniers écouteurs du constructeur danois. Ils sont un peu l’équivalent des Jabra 75T avec le côté sportif en plus. Vous pouvez aller suer à la salle ou faire une séance de running, ils ne quitteront pas vos oreilles.

Concernant la qualité audio, les écouteurs jouent la carte d’un son neutre axé sur les mediums. Très grand public, ils flatteront toutes les oreilles même s’ils paraissent parfois manquer un peu de puissance.

Toujours aussi excellente, l’appli Jabra Sound+ donne le contrôle total sur les écouteurs pour les adapter à ses goûts. L’ANC est aussi un plus mais on est loin de la performance des Jabra 85T.

OnePlus Buds Pro à 146€

On apprécie leur design soigné et premium. Les commandes par pression sont déroutantes au premier abord mais on s’y habitue rapidement. Côté son, les OnePlus Buds Pro ne font pas dans la dentelle mais si vous cherchez des écouteurs avec un son puissant et lourd, les OnePlus Buds Pro répondront à vos attentes.

Ils intègrent un ANC largement au dessus de la moyenne. L’interface propose trois modes différents qui s’adaptent à différentes situations. Selon les options, les Buds Pro peuvent supprimer les bruits entre 25db et 40db.

Le niveau d’ANC s’ajuste automatiquement à votre environnement mais vous pouvez également le choisir manuellement. Lorsqu’on est à l’extérieur, l’ANC montre ses muscles. Il est capable d’atténuer le capharnaüm des voitures pour les lisser dans un bruit de fond sonore.

Google Pix Buds A à 99€

Avec les Pixel Buds A, Google vise le grand public avec un produit de qualité simple d’utilisation et à un prix réduit. Les écouteurs remplissent ces critères. Ils se révèlent légers et confortables à porter sur la longueur. Ils restituent un son doux avec une balance des aigus et des graves bien équilibrés.

La qualité sonore satisfera le plus grand nombre à condition de ne pas être un audiophile pointilleux.

On est un peu plus réservé sur les commandes vocales notamment sur le réglage du volume et l’absence d’ANC. Mis à part ces deux points, les Pixels Buds A ont tous les arguments pour séduire un public à la recherche d’écouteurs True Wireless polyvalents, simples, efficaces et à un prix très accessible.

Sennheiser CX True Wireless à 90€

Les Sennheiser CX True Wireless offrent un rapport qualité/prix étonnant avec une qualité de son premium à 90€. Leur design aurait pu être un peu plus fin mais ils se révèlent très confortables à porter et leur forme particulière compense l’absence d’ANC. A 129€, les CX True Wireless sont les écouteurs incontournables de cet été.

Oppo Enco X à 149,99€

Les Oppo Enco X sont une excellente surprise. Ils trouvent leur place parmi les meilleurs écouteurs True Wireless avec ANC. Oppo n’a fait aucune fausse note. Ils sont légers et agréables à porter. Les écouteurs produisent un son immersif avec des basses puissantes et un ANC qui n’est pas un gadget.

On peut également rajouter qu’ils sont certifiés IP54 et supportent la charge sans fil. Les Oppo Enco X sont une vraie réussite. Oppo a su rester raisonnable avec leur prix. Il s’aligne sur celui d’autres ténors du son.

Jabra Elite 85T à 149€

Les Jabra Elite 85T font partie des meilleurs écouteurs True Wireless testés à la rédaction. Pour de si petits écouteurs, la qualité audio est impressionnante avec des basses puissantes et un rendu sonore plein de subtilités.

L’ANC est performant et efficace. On voit vraiment la différence lorsqu’il est activé et il ne perturbe pas l’équilibre du son.

Le niveau de personnalisation des commandes et l’application font également la différence par rapport à la concurrence. L’appli n’a pas été développée à la va vite par Jabra. Elle propose de nombreuses options pour adapter les écouteurs à ses goûts et tirer le meilleur d’eux-mêmes.

Les Jabra Elite 85T font un sans faute au niveau technique.

