Samsung Galaxy A52s 5G – Comment ajouter de la RAM sur son smartphone ? - IDBOOX

Le Samsung Galaxy A52s 5G peut accueillir de la RAM supplémentaire pour booster ses capacités. On vous explique comment faire.

Le Galaxy A52s 5G est le fleuron du segment milieu de gamme chez Samsung et c’est un des rares smartphones sur lequel on peut rajouter de la RAM. Il tourne avec un processeur Qualcomm Snapdragon 778G assisté par 6Go de RAM et 128Go de stockage. Le A52s 5G est disponible ici

Cette configuration se montre suffisamment musclée pour satisfaire tous les besoins. Néanmoins un peu de RAM en plus, ça ne peut pas faire de mal sur Fortnite.

Samsung a rendu possible l’ajout de RAM sur le Galaxy A52s 5G avec la dernière mise à jour du firmware. Guettez la mise à jour A528BXXU1AUH9.

Le Samsung Galaxy A52s 5G avec 10Go de RAM

Selon le site Sammobile, elle permet de rajouter 4Go de RAM au smartphone pour arriver à un total de 10Go. L’opération est sans douleur. Inutile de vous munir d’un tournevis et d’une loupe.

Il ne faut pas ouvrir le smartphone au scalpel. On parle ici de RAM virtuelle. Le système alloue une partie des 128Go de stockage à cette fonction et la transforme en mémoire virtuelle supplémentaire. Samsung a baptisé cette opération RAM Plus.

Ce n’est pas une première nous avons déjà vu ce procédé sur le realme GT Master Edition sur lequel on peut ajouter jusqu’à 5Go aux 8Go déjà existants.

Vérifiez régulièrement dans les paramètres et dans le menu mise à jour du logiciel pour voir si ce firmware est disponible. Il a pour le moment été déployé en Inde, il arrivera bientôt dans les autres pays.

Vous pouvez découvrir tous les points forts du Samsung Galaxy A52s dans notre vidéo ci-dessous.