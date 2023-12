Samsung Galaxy Z Flip 6 et Galaxy Z Fold 6 – Une fuite révèle un changement radical

Samsung va apporter de gros changements aux Galaxy Z Flip 6 et Galaxy Z Fold 6 et ça commence par les écrans.

Samsung est le leader sur le marché des smartphones pliants avec les Galaxy Z Flip et Galaxy Z Fold. La firme coréenne fait évoluer ses deux smartphones par petites touches en corrigeant leurs défauts majeurs.

Galaxy Z Flip 6 et Galaxy Z Fold 6 – Des écrans géants

Les Galaxy Z Fold 5 et Galaxy Z Flip 5 sont sans doute arrivés au bout de ce que peut améliorer Samsung sans modifier leur format. Les deux appareils ont gagné une nouvelle charnière sans espace et le Z Flip 5 un grand écran extérieur. Les Galaxy Z Flip 6 et Galaxy Z Fold 6 devraient se transformer radicalement.

Selon les indiscrétions de Ross Young, les Galaxy Z Flip 6 et Galaxy Z Fold 6 auront les plus grands écrans pliants et extérieurs du marché. Introduit dans le cercle des industriels, il a récupéré des informations sur la taille des écrans des deux smartphones.

L’écran extérieur du Galaxy Z Flip 6 passerait de 3,4 pouces à 3,9 pouces. Cette diagonale dépasse celle du Motorola Razr Ultra qui mesure 3,6 pouces. On pourra utiliser le Galaxy Z Flip 6 normalement sans avoir besoin de l’ouvrir en permanence.

Un changement de format ?

Samsung réserve sans doute le même traitement au Galaxy Z Fold 6. Ross Young n’a pas les dimensions des écrans du smartphone. Il a réservé les informations aux destinataires de son dernier rapport Display Supply Chain.

On peut tout de même imaginer que le Z Fold 6 va adopter un nouveau ratio. Le format de son écran extérieur sera certainement moins étroit. C’est le seul smartphone pliant sur le marché avec cette particularité et ce n’est pas toujours évident d’utiliser le clavier surtout avec une coque de protection.

La suite au prochain épisode.

