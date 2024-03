Un Samsung Galaxy Z Fold 6 à un prix abordable en préparation ?

Le Samsung Galaxy Z Fold 6 nous réserverait une surprise. Une version à prix réduit serait dans les tuyaux.

Le Galaxy Z Fold 6 promet d’être un formidable smartphone pliant mais son prix ne sera certainement pas accessible à tout le monde.

Le Galaxy Z Fold 5 est moins cher aujourd’hui mais lors de son lancement, il était à 1899€. Le Galaxy Z Fold 6 ne devrait pas en être éloigné d’autant plus que Samsung va faire évoluer son format. Leur prix élevé condamne les smartphones pliants à demeurer des produits de niche.

Un Galaxy Z Fold 6 moins cher en décalé

Samsung va peut-être enfin ouvrir ce marché. Selon le média coréen Thelec, Samsung va sortir une version moins chère du Galaxy Z Fold 6. Il débarquerait en même temps que l’iPhone 16 entre septembre et octobre 2024. Ca n’est probablement pas une coïncidence.

Le Galaxy Z Fold 6 « classique » et le Galaxy Z Flip 6 seront lancés à Paris dans le courant du mois de juillet. Le Galaxy Z Fold 5 avait été lancé le 11 août 2023. Cela laisse le champ libre à Apple pour la sortie du l’iPhone 16. L’arrivée d’un Galaxy Z Fold 6 sous la barre des 1000€ pourrait attirer les projecteurs sur Samsung.

Des concessions à prévoir

Le prix ne serait pas le seul attrait de ce smartphone pliant à prix budget. Pour faire baisser son prix, Samsung ferait des concessions sur certaines caractéristiques. Thelec cite par exemple l’incompatibilité avec le S-Pen.

Cela permettrait à Samsung de supprimer certains composants et de rendre le Z Fold 6 plus fin et plus léger par la même occasion. On imagine que Samsung ne s’arrêtera pas là pour diminuer son coût.

Les prévisions de vente de Samsung restent assez timides malgré le potentiel d’un Z Fold 6 à prix réduit. Le stock prévu pour le lancement oscillerait entre 200 000 et 300 000 unités.

Suivez toute l’actualité IDBOOX sur Google Actualités