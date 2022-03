Ventes de smartphones - Le Galaxy A53 très important pour Samsung - IDBOOX

Les Galaxy A53, Galaxy A33 et Galaxy A73 sont d’une importance capitale pour Samsung. La gamme Galaxy A représentait plus de la moitié ses ventes en 2021.

Les Galaxy A sont les représentants du segment milieu de gamme chez Samsung. Les nouveaux Galaxy A53, Galaxy A33 et Galaxy A73 vont être dévoilés le 17 mars. Ces sorties sont un événement aussi stratégique et peut-être même plus que celui des Galaxy S22.

Le Galaxy S22+ et le Galaxy S22 Ultra sont la vitrine technologique du savoir-faire de Samsung. Les Galaxy A sont des smartphones qui font du volume.

Les derniers relevés de Counterpoint Research indiquent que les Galaxy A étaient les smartphones Samsung les plus populaires. En 2021, Samsung a vendu plus de A52 et autres « A » que tous ses autres smartphones réunis. Cette cuvée étaient particulièrement réussie d’après nos tests des Galaxy A52 et A52s.

Les Galaxy A représentaient 58% de ses ventes en 2021. Pendant ce temps, les Galaxy S, Galaxy M et autres ne représentaient que 48% de ses ventes.

Cette ligne d’appareils, a reçu un bon accueil dans toutes les régions du monde : Amérique du Nord, Europe de l’Est et de l’Ouest, Amérique Latine, Moyen-Orient, etc.

La sortie du Galaxy A53 et de toute sa petite famille est un enjeu énorme pour Samsung. Les Galaxy A53, Galaxy A33 et Galaxy A73 devront faire aussi bien.

La concurrence est rude sur le terrain du milieu de gamme. Xiaomi, realme ou encore Oppo sont très bien implantés sur ce segment.

Via