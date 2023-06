IPhone 14 – Baisse de prix sur tous les modèles

iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max, vous avez l’embarras du choix. Tous les iPhone 14 enregistrent une baisse de prix.

C’est le moment de remplacer votre vieil iPhone. Le prix des iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max sont en baisse. Les très convoités smartphones d’Apple s’offrent des baisses de prix allant jusqu’à 270€.

Commençons cette valse des prix dans l’ordre croissant.

L’iPhone 14 de couleur mauve avec 128Go de stockage est vendu à 825€ au lieu de 1019€. Vous économisez 194€.

Si vous préférez une couleur plus neutre, l’iPhone 14 noir est à 829€.

Intéressons-nous à l’iPhone 14 Plus qui dispose d’un écran plus grand de 6,7 pouces. L’iPhone 14 Plus Bleu doté de 128Go de stockage est au prix de 928€ au lieu de 1169€. Vous économisez 21% soit 241€ de moins.

On monte en gamme avec l’iPhone 14 Pro. Son appareil photo rassemble trois caméras. Le prix de la version noir équipée de 128Go de stockage tombe à 1105€ au lieu de 1329€. Cela correspond à une baisse de 17% soit 224€ d’économie.

Nous terminons en beauté avec l’iPhone 147 Pro Max. Le modèle noir intégrant 128Go de stockage est vendu à 1209€ au lieu de 1479€. Grâce à cette offre vous économisez 270€.

iPhone 14 Pro Max – Les points forts

L’iPhone 14 Pro Max est le smartphone le plus performant des iPhone 14. Cet appareil intègre un écran OLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraichissement de 120Hz et une résolution de 2796 x 1290 pixels. Grâce à une luminosité qui atteint 2000nits, le smartphone est parfaitement utilisable en plein soleil.

Cette splendide dalle met en valeur la fameuse fonctionnalité Dynamic Island qui habille l’encoche avec de nombreuses informations.

Le smartphone est propulsé par la puce Bionic A16 développée par Apple. Elle lui garantit puissance et fluidité en toutes circonstances.

Du côté de la photo, il intègre un capteur photo principal le 48MP, un ultra grand-angle de 12MP et un téléobjectif de 12MP. Grâce à cette triple caméra, l’iPhone 14 Pro Max fait des photos aussi belles de jour que de nuit. Il enregistre également des vidéos en 4K en 24 ims.

Cerise sur l’iPhone, il résiste à l’eau et à la poussière grâce à une certification IP.

