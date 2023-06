iPad Air – Le dernier modèle à un prix inimaginable

L’iPad Air est à un prix difficile à croire et pourtant il est bien réel. C’est un bon plan à saisir d’urgence.

La tablette la plus fine et la plus légère d’Apple s’offre une importante baisse de prix. Ce bon plan concerne l’iPad Air 10,9 pouces de 5ème génération.

Il ne s’agit pas d’un vieux modèle puisque la tablette est sortie en 2022. Cet iPad Air 5 est vendu à 689€ au lieu de 789€. Vous économisez 100€. Cette baisse de prix correspond à 13% de réduction immédiate.

Cette promotion s’applique sur le modèle WiFi de 64Go. Gris, bleu, violet, blanc, vous avez même le choix des couleurs.

Si vous souhaitez plus d’espace pour enregistrer vos applis et vos photos, le prix de l’iPad Air avec 256Go stockage est aussi en baisse. Il tombe à 689€ au lieu de 789€. Vous ne trouverez pas moins cher.

iPad Air – Les points forts

L’iPad Air 2022 est la dernière génération de cette gamme de tablettes ultra fines et légères. Son écran Liquid Retina affiche une diagonale de 10,9 pouces et une résolution de 2360 x 1640 pixels et une densité de 264 pixels par pouce.

Cet écran offre une large gamme de couleurs et un affichage True Tone qui adapte la température de couleur à l’environnement. Son revêtement antireflet permet de l’utiliser en extérieur.

L’iPad Air 2022 est équipé de la puce Apple M1. Elle lui confère des intègre des performances impressionnantes grâce à un CPU à 8 cœurs, un GPU à 8 cœurs et un Neural Engine à 16 cœurs.

Cette puce permet également une excellente gestion de la consommation d’énergie. L’autonomie de l’iPad Air 2022 peut atteindre 10 heures. Le chargeur 20 W est fourni dans la boite.

