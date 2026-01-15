Gros plan sur Les Lauriers du Cinéma 2025

C’est le 13 janvier que s’est déroulée la 10ème cérémonie des Lauriers du Cinéma.
Ces prix récompensent chaque début d’année le Meilleur film français, le Meilleur film étranger, les Révélations masculine et féminine et la Meilleure comédie française.
La soirée, très réussie à la fois pour son organisation, sa convivialité et son rythme, avait lieu au succulent restaurant grec Le Mavrommatis, situé sur les Champs Élysées.
Les lauréats des Lauriers du Cinéma
Décernés par la trentaine de journalistes, issus de la presse écrite, audiovisuelle ou web et membres du Club Média Ciné (dont l’auteur de ces lignes), les prix des Lauriers du Cinéma 2025 ont distingué cette année plusieurs films.
« Dites lui que je l’aime » de Romane Bohringer pour le film français.
« Une bataille après l’autre » de Paul Thomas Anderson pour le long métrage étranger.
« Un ours dans le Jura » de Franck Dubosc pour la comédie de 2025.
Nadia Melliti (Prix d’interprétation féminine au dernier Festival de Cannes) comme révélation féminine dans « La petite dernière » d’Hafsia Herzi et Théodore Pellerin pour la révélation masculine dans « Nino » de Pauline Luquès.
Présents pour la remise de leurs trophées, Romane Bohringer, Franck Dubosc et Nadia Melliti ont exprimé leur joie et leur émotion en recevant leurs distinctions.
De son côté, Théodore Pellerin, en voyage à l’étranger, avait envoyé un message vidéo et sa réalisatrice Pauline Luquès a reçu pour lui son prix.
Présidé par Bertrand Lesguillons, le spécialiste cinéma de NRJ, le Club Média Ciné a été créé en 2014 par la productrice et distributrice Sophie Dulac et l’ancien journaliste d’Europe 1 et BFM, Alexandre Lichan.
Les membres du Club Média Ciné se réunissent chaque mois pour élire les meilleurs films français et étranger qu’ils ont vus.
Avant les César le 27 février et les Oscars le 16 mars, les Lauriers du Cinéma prennent donc les devants pour le tableau d’honneur du 7ème art de 2025.
Rendez-vous en janvier 2027 pour les 11èmes Lauriers du Club Média Ciné !
Les photos de la cérémonie
Franck Dubosc aux côtés de Sophie Dulac, co-fondatrice du Club Média Ciné
Romane Bohringer
Nadia Melliti
Crédits photos : Jacques Benaroch / Sipa Press