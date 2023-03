Autoédition – Quand ChatGPT écrit des livres pour de faux auteurs

Depuis l’arrivée de ChatGPT on découvre au fur et à mesure les atouts et les problèmes suscités par cette intelligence artificielle développée par Open Ai.

ChatGPT fait beaucoup d’erreurs (lire notre article) mais il est aussi une aide intéressante quand on l’utilise à bon escient.

Une tendance inquiétante ?

En février, quelques personnes ont entrepris de publier des livres numériques sur la plateforme d’autoédition d’Amazon KDP. Ils s’en sont remis à l’IA sans écrire une ligne pour publier des livres jeunesse, des romans ou des livres pratiques.



En quelques heures, l’outil est capable de créer une histoire qui tient la route. La publication sur Kindle Direct Publishing est simple et rapide. Il est donc assez facile de se faire de l’argent sans mettre à contribution ses petites cellules grises.



Selon Reuters, près de 200 livres numériques auraient publiés en utilisant à 100% ChatGPT. Ce phénomène pose question pour les auteurs, les éditeurs et les plateformes.

«C’est une tendance inquiétante, ces livres vont inonder le marché et beaucoup d’auteurs vont être au chômage», a déclaré Mary Rasenberger, directrice exécutive de La Guilde des auteurs aux USA.

ChatGPT – Quelles réactions du coté des plateformes?

Interpellés par le sujet, nous avons contacté plusieurs responsables travaillant dans l’autoédition, dont Amazon France. Un porte-parole de la société nous a fait cette déclaration.

« Tous les livres disponibles dans notre boutique doivent respecter nos règles relatives au contenu, ce qui inclut la conformité aux droits de propriété intellectuelle et à la législation en vigueur. »

Autrement dit, pour le moment, Amazon n’a pas l’intention d’affiner les conditions de sa politique de publication dans KDP.

Pas de marquage non plus des livres sur les fiches produits, pour indiquer aux lecteurs qu’un livre n’a pas été écrit par un humain. D’ailleurs, Amazon n’a pas retiré ces ouvrages, nous avons trouvé celui-ci explicitement nommé par Reuters.

Kobo et la plateforme Kobo Writing Life réagit également à notre sollicitation. Un porte-parole nous a déclaré : “Nous n’observons pas d’impact du ChatGPT pour l’instant sur les nouveautés.”

Agnès Panquiault, directrice du développement Europe chez Rakuten – Kobo nous déclare : ” Nous sommes bien sûr très intéressés par ce nouvel outil, et curieux de ses mises en application. Nous ne sommes pas inquiets ni d’un point de vue juridique (copyright) ni même à terme sur la qualité des créations. Comme souvent la nouveauté suscite excitation ou inquiétude suivant les personnalités de chacun, mais en tant que libraire nous sommes assez sereins sur le fait que cela reste un outil intelligent et que les auteurs vont trouver le moyen de se l’approprier.”



Du côté de Librinova (plateforme d’autoédition), on commence à réfléchir au problème car la société n’est pas à l’abri de pseudos auteurs qui publieraient nativement un livre écrit par ChatGPT sur sa plateforme pour inonder ensuite de multiples librairies en ligne.



Charlotte Allibert nous a confié ses réflexions sur le sujet. « Chat GPT est une technologie révolutionnaire et impressionnante à bien des égards – même si elle a ses limites – et on ne peut pas fermer les yeux sur le fait qu’elle va avoir un impact sur le monde de l’édition. Je pense que cet impact peut être positif, si on considère ChatGPT comme un outil au service des auteurs, utilisable par exemple lors de leur phase de recherche (pour décrire un lieu, un métier etc.). Néanmoins, le fait que des livres écrits entièrement par l’intelligence artificielle soient publiés sur KDP interroge. »



La directrice générale de Librinova poursuit : « ChatGPT écrit un roman plus rapidement qu’un.e auteur.rice “réel.le”, mais je ne crois pas que la productivité fasse bon ménage avec la littérature, ni que l’intelligence artificielle puisse faire preuve de créativité ou développer son propre style d’écriture ». Nous ajouterons à cette déclaration que les personnes qui utilisent cette technique n’ont qu’une envie : faire de l’argent facilement et rapidement, c’est le seul objectif !



Quant aux mesures prises par la plateforme, C. Allibert nous répond : « nous suivons avec intérêt ces nouvelles technologies et prévoyons d’informer nos auteurs de leurs développements et de les conseiller sur les usages qu’ils peuvent en faire, tout en gardant un œil critique sur le sujet, car notre rôle est avant tout de défendre les créateurs. ».

ChatGPT – Un terrain de jeu à fort potentiel

Encore une fois, des outils tels que ChatGPT, Bard, MidJourney sont des opportunités extraordinaires.

Il va falloir observer et les affiner au fil du temps sans perdre notre sens critique, pour que ces générateurs de mots et d’images soient un plus intelligent au service de l’humain !

