12 cours gratuits pour apprendre l’IA

L’intelligence artificielle et les IA génératives sont partout. Mais savons-nous les utiliser correctement ? Comment progresser dans le domaine de l’IA afin de s’en servir au mieux ?
Pour vous aider à vous former sur le sujet, nous avons sélectionné 12 cours gratuits, utiles et concrets pour passer à l’étape supérieure.
Certains sont en anglais, d’autres en français. Vous apprendrez à dompter au mieux le sujet pour monter en compétence. Pour certains de ces cours gratuits sur l’IA aucune connaissance préalable n’est requise.
L’IA générative et moi
Dispensée par le CNAM, cette formation gratuite est un bon début. Pour les débutants et les autres. C’est ici.
Microsoft
Du 22 au 26 septembre c’est l’AI Week. Microsoft dispense plusieurs cours gratuits relatifs à l’IA . Cliquez ici.
OpenAI Academy
Vous apprendrez l’IA avec ceux qui ont créé ChatGPT et plus encore ! Rendez-vous ici.
AWS
La plateforme Amazon vous aide à créer de bons prompts, afin d’obtenir des réponses précises et on l’espère fiables. C’est ici.
Google Cloud – L’IA responsable
Vous permet rapidement de vous initier à l’utilisation de l’IA responsable. Destiné aux débutants. Cliquez ici.
OpenAI – Création des agents IA
Dans ce pdf vous apprendrez à construire un assistant IA qui crée des actions en fonction de vos besoins. C’est ici.
Anthropic
Allez plus loin dans la création d’applications intelligentes. Vous vous initierez par exemple à la création d’un serveur MCP (Model Context Protocol). Par ici.
Un guide pour apprendre à prompter – Google
Bien écrire les prompts c’est fondamental pour obtenir les réponses les plus complètes. Ce guide vous l’apprend. Rendez-vous ici.
Création de vidéos VEO
Une autre formation Google Cloud. Vous allez pouvoir créer des vidéos en tapant un simple texte ! Cliquez ici.
Claude
Apprenez à connaitre Claude, une excellente alternative puissante à ChatGPT ou Gemini. Cliquez ici.
Harvard
Ce cours universitaire gratuit, vous aide à comprendre le machine learning. Rendez-vous ici.
Retrieval Augmented Generation
Ce Mooc vous aide à construire des IA qui cherchent sur Internet pour obtenir les bonnes infos. C’est ici.
