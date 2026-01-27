Le Figaro Fête ses 200 Ans découvrez les numéros historiques gratuitement !

Le paysage médiatique français célèbre un anniversaire de légende : Le Figaro souffle ses deux cents bougies !
Plus ancien quotidien français encore en activité, ce titre est un pilier de l’histoire de la presse. Le quotidien a traversé et documenté deux siècles de transformations sociétales et politiques.
Une ascension historique
Lancé en 1826, Le Figaro a rapidement gagné en influence, notamment durant la seconde moitié du XIXe siècle. Il s’est alors établi comme un journal littéraire, politique, et mondain de premier plan.
C’est à cette époque qu’il a accueilli les premiers grands reporters, témoignant de son engagement à couvrir les affaires et les événements majeurs de son temps. Au fil des décennies et des changements de formule, il s’est imposé comme une véritable référence dans le milieu de la presse française.
Son parcours ne fut pas linéaire. Face à l’occupation, Le Figaro fut contraint de se replier à Lyon en 1940 avant de cesser sa parution en 1942.
Il a cependant retrouvé sa place et son lectorat dès la Libération. À cette période, le journal a clairement défini son positionnement. Il devient un important vecteur pour les tendances conservatrices et libérales de la droite et du centre-droit français.
Pour ceux qui souhaitent plonger dans ces deux siècles d’archives, les numéros du journal, de 1826 à 1954, sont accessibles et consultables gratuitement sur Gallica, la bibliothèque numérique de la BnF.
