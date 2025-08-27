One UI 8 – C’est parti pour la mise à jour, quels sont les smartphones concernés ?

Samsung a enfin mis la touche finale à One UI 8. Le lancement de la mise à jour One UI 8 est imminent.
Samsung annonce officiellement que la version stable de la mise à jour One UI est prête à débarquer. La version bêta 6 de One UI est bouclée.
Le Galaxy Z Fold 7 et le Galaxy Z Flip 7 ont inauguré One UI 8. Le nouvel OS de Samsung basé sur Android 16 a été dévoilé le 9 juillet 2024 en même temps que les deux smartphones pliables.
La mise à jour One UI 8 arrive en septembre
Loin d’être connu pour la rapidité de ses mises à jour, Samsung travaille d’arrache-pied depuis cette date pour délivrer One UI 8 sur ses autres smartphones sans attendre la sortie d’Android 17. La firme coréenne a atteint son objectif.
Deux mois après la sortie des Galaxy Z Fold 7 et le Galaxy Z Flip 7, la mise à jour One UI 8 est en place sur la rampe de lancement. Samsung indique dans un communiqué de presse que le déploiement de One UI 8 va démarrer en septembre.
Les Galaxy S25, Galaxy S25+ et Galaxy S25 Ultra sont les premiers servis. Les trois smartphones ouvrent la marche.
One UI 8 – Quels smartphones pour la mise à jour ?
Nous avons pu apercevoir les versions bêta de One UI 8 destinées à d’autres smartphones circuler sur les serveurs de Samsung ou sur la toile. Elles sont à différents stades de développement. On peut donc sans se tromper dire que ces smartphones recevront rapidement la mise à jour One UI 8.
Outre les Galaxy S25, cette liste comprend : Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6, Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5, Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24 FE, Galaxy A56, Galaxy A55, Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4, Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra.
La liste des smartphones Galaxy éligibles pour recevoir la mise à jour One UI 8 ne s’arrête pas là. Samsung va étaler dans le temps les mises à jour avec d’autres smartphones moins premium. Il faudra être plus patient.