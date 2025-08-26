Oppo Find X9 Pro – On vous dit tout ce qu’il faut savoir sur ce futur flagship

L’Oppo Find X9 Pro fait parler de lui et dévoile l’ensemble de ses caractéristiques techniques. Attention flagship en vue.
Il faudra encore patienter jusqu’à la fin de l’année pour voir débarquer en France l’Oppo Find X9 Pro. Le futur flagship du constructeur chinois prend de l’avance et nous livre la majorité de ses caractéristiques techniques.
J’espère qu’il sera aussi bon que son prédécesseur en photo. L’Oppo Find X8 Pro nous avait impressionné lors de notre test fin 2024. Les détails de sa fiche technique vont dans ce sens.
Oppo Find X9 Pro – Un appareil photo de compétition
Selon le site Smartprix, l’appareil photo du Find X9 Pro est encore plus musclé que celui de son prédécesseur. Le capteur principal LYT 808 est remplacé par un capteur 50MP Sony Lytia LYT-828.
Il est accompagné d’un ultra grand-angle 50MP Samsung ISOCELL JN5 et d’un téléobjectif X3 200MP Samsung ISOCELL HP5.
À l’avant, Oppo a opté pour une autre caméra Samsung 50MP ISOCELL JN5.
Le Find X9 Pro conserverait la même taille d’écran de 6,78 pouces. Cette dalle reposerait sur une technologie OLED avec une résolution de 1,5K. Son taux de rafraîchissement grimperait jusqu’à 120Hz. J’imagine qu’il s’agit d’une dalle LTPO comme sur le Find X8 Pro.
Oppo confie encore les rênes de son smartphone à MediaTek. Un processeur Dimensity 9500 se cache sous la coque, assisté par 16Go de RAM et 512Go de stockage.
Une batterie énorme
La magie des batteries en silicium-carbone frappe une nouvelle fois. Oppo fait monter les enchères et remplace la batterie de 5910mAh par une capacité de 7550mAh. Elle est compatible avec la recharge filaire 80W et la recharge sans fil 50W.
Le Find X9 Pro supporterait le Wifi 7, le NFC et il embarque toujours sa touche multi-fonction. Il tournerait sous ColorOS 16.