A partir du 1er mars vous allez peut-être payer une partie de vos achats Internet plus cher voici pourquoi

Par / 27/02/2026 / e-commerce, Internet

Si vous avez l’habitude de commander des accessoires, vêtements ou gadgets sur des plateformes basées hors Union européenne (comme Temu, Shein ou AliExpress), votre facture pourrait s’alourdir.

Dès le 1er mars, une nouvelle taxe de 2 € s’applique sur chaque article importé d’une valeur inférieure à 150 €.

Une taxe de 2 euros sur vos commandes Internet comment ça marche

Et attention, le calcul risque de surprendre les amateurs de “gros paniers”. C’est une décision gouvernementale

Le piège : On ne taxe pas le colis, mais le produit acheté

Contrairement aux frais de port classiques, la taxe dite “sur les petits colis” ne s’applique pas par envoi, mais bien par objet distinct à l’intérieur de votre carton.

Le scénario “Simple” : Vous achetez une montre à 100 €. Taxe = 2 € .
Le scénario “Aïe”: Vous achetez 10 petits gadgets à 10 € (total 100 €). Taxe = 20 € .

Pourquoi ce changement ?

L’objectif est clair : réguler le flux massif de micro-importations et rééquilibrer la concurrence avec les commerçants locaux.
Mais pour le consommateur, la donne change : regrouper ses achats dans une seule commande n’évitera plus la taxe, elle l’additionnera.

Dans l’absolu, avant de valider votre panier de 15 articles à petit prix, rappelez-vous que vous devrez ajouter 30 € de taxe à l’arrivée. Le concept de “bonne affaire” pourrait prendre un sacré coup de vieux. Pour vous aider consultez l’infographie ci-dessous.

Quel impact sur le consommateur ?

La taxe doit être acquittée par le redevable de la TVA à l’importation. Il peut donc s’agir soit directement du vendeur soit de la plateforme servant d’intermédiaire.
La question est de savoir si cette hausse sera absorbée par les marges des distributeurs ou directement imputée aux acheteurs français.
taxe 2 euros commandes internet

Publications similaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *


Retour en haut