Halloween - 6 activités sympas et fun pour petits et grands - IDBOOX

Halloween ! Frissonnez, hurlez, amusez-vous ! Voici une sélection de 6 activités sympas (payantes ou gratuites) à faire pendant ce week-end d’Halloween.

Petits ou grands enfants, à la maison ou en extérieur voilà de quoi réjouir toute la famille avec un seau rempli de bonbons !

Des livres pour tous les âges

Profitez du week-end pour découvrir et lire une sélection de livres pour enfants et adultes avec un focus sur Halloween. Au programme, sorcières, fantômes et trouille garantie !



Le livre Revi3ns d’Amélie Antoine à partir de 10 ans Cliquez ici pour en savoir plus.

Une promotion sur des livres numériques aux Editions 12-21 spécial frisson Cliquez ici pour en savoir plus

La sélection sorcières de notre chroniqueuse Marion Cliquez ici pour en savoir plus.

Manoir Halloween Festival

Jusqu’au 31 octobre visitez ce manoir peuplé de créatures cauchemardesques vous attend sur plus de 4000m2 à la Grande Halle de la Villette. Cliquez ici pour réserver ou Réservez ici

Des coloriages gratuits sorcières, citrouilles et fantômes

Citrouilles, fantômes, sorcières ou araignées trouvez ici des coloriages à télécharger gratuitement pour passer un délicieux moment ! A vos feutres et vos crayons et amusez-vous !! C’est ici

Transformer de vieux livres en citrouille !

Abracabra, vous prenez un livre de poche que vous n’appréciez pas, du papier, un feutre, un cutter solide, un beau ruban de couleur orange bien évidemment, et il ne reste qu’à suivre les consignes de cette fervente adepte du DIY (Do It Yourself ou faites-le vous-même en français). Tout est expliqué ici et ici

Des jeux éducatifs gratuits Halloween pour les 3 à 12 ans

Armés de la souris de votre ordinateur, les enfants vont défier les sorcières. Une trentaine de jeux gratuits sont proposés. Memory, Mots mêlés ou croisés, jeux d’adresse, il y a de quoi passer un moment de rigolade tout en apprenant des tas de choses ! RDV ici

Jouez avec Alexa

Si vous disposez d’un appareil intelligent de la gamme Echo, il y a de nouvelles activités à faire avec Alexa. Dites : “Alexa fais-moi peur” et c’est parti pour le grand frisson ! (lire notre article)

Boooooooooooooooooh amusez-vous bien !