Pixel 10 Pro XL et Pixel 9a en bon plan pour les French Days

Les smartphones Google Pixel 10 Pro XL et Pixel 9a sont en bons plans pour les French Days.
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Le Pixel 10 Pro XL (256 Go) est à 979 euros, vous économisez 25%. Suivez ce lien pour l’acheter ou cliquez ici. Voir les caractéristiques ci-dessous.
Le Pixel 9a, (128 Go) est un smartphone moyen de gamme qui assure aussi ! Il passe à 399€, vous économisez 27%. Suivez ce lien pour acheter ou cliquez ici.
Google Pixel 9A ce qu’il faut savoir
Le Google Pixel 9a possède plusieurs atouts qui en font un excellent smartphone milieu de gamme.
-Ecran : P-OLED de 6,3 pouces avec une résolution de 1080 x 2424 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz
– Design premium : Finition en verre et aluminium, avec un module caméra presque incrusté dans le dos.
– Performances solides : Équipé de la puce Tensor G4, optimisée pour l’IA.
– Autonomie améliorée : Batterie 5 100 mAh, la plus grande jamais intégrée dans un Pixel, avec recharge rapide 23 W.
– Photo : Mode macro et traitement IA avancé pour des clichés détaillés.
– Mises à jour sur 7 ans : Un suivi logiciel prolongé, garantissant sécurité et nouveautés sur le long terme.
– Expérience Android pure : Interface fluide et sans bloatware, avec les dernières innovations de Gemini AI. Suivez ce lien pour l’acheter.
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Découvrez d’autres bons plans dans notre rubrique ici.
Pixel 10 Pro XL – La fiche technique complète
|Pixel 10 Pro XL – 5G
|Ecran
|6,8 pouces OLED – (1Hz ->120Hz) – Gorilla Glass Victus 2
|Définition
|2992 x 1344 pixels (486ppi) – pics 3300nits, HDR
|Processeur
|Tensor G5
|RAM
|16Go
|Stockage
|256/512Go/1To
|Mises à jour
|7 ans OS et 7 ans sécurité
|Caméras arrières
|50MP1/1.3 (f/1.68) OIS et EIS + UGA 48MP 123° (f/1.7) + téléobjectif 48MP OIS et EIS (f/2.8) Zoom optique X5, Zoom Pro x100 – Vidéo 8K/30fps
|Caméra frontale
|42MP (f/2.2)
|IP68
|IP68
|Batterie
|5200mAh
|Charge rapide
|45W, sans fil magnétique Qi2 25W
|Dual SIM
|Double NanoSim
|Lecteur empreintes
|Sous l’écran
|Connectivité
|WiFi 7, Bluetooth v6, NFC, USB-C 3.2
|Audio
|2 haut-parleurs
|Android
|Android 16 – Material 3
|Dimensions
|162,8 x 76,6 x 8,5 mm – 232g