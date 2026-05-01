Pixel 10 Pro XL et Pixel 9a en bon plan pour les French Days

Par / 01/05/2026 / Google Pixel 10, Google Pixel 9a

Les smartphones Google Pixel 10 Pro XL et Pixel 9a sont en bons plans pour les French Days.
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Le Pixel 10 Pro XL (256 Go) est à 979 euros, vous économisez 25%. Suivez ce lien pour l’acheter ou cliquez ici. Voir les caractéristiques ci-dessous. 

Le Pixel 9a, (128 Go) est un smartphone moyen de gamme qui assure aussi ! Il passe à 399€, vous économisez 27%. Suivez ce lien pour acheter ou cliquez ici. 
bon plan Google Pixel 10 Pro XL

Google Pixel 9A ce qu’il faut savoir

Le Google Pixel 9a possède plusieurs atouts qui en font un excellent smartphone milieu de gamme.
-Ecran : P-OLED de 6,3 pouces avec une résolution de 1080 x 2424 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz

– Design premium : Finition en verre et aluminium, avec un module caméra presque incrusté dans le dos.

– Performances solides : Équipé de la puce Tensor G4, optimisée pour l’IA.
– Autonomie améliorée : Batterie 5 100 mAh, la plus grande jamais intégrée dans un Pixel, avec recharge rapide 23 W.
– Photo : Mode macro et traitement IA avancé pour des clichés détaillés.
– Mises à jour sur 7 ans : Un suivi logiciel prolongé, garantissant sécurité et nouveautés sur le long terme.
– Expérience Android pure : Interface fluide et sans bloatware, avec les dernières innovations de Gemini AI. Suivez ce lien pour l’acheter.
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Découvrez d’autres bons plans dans notre rubrique ici.

Pixel 10 Pro XL – La fiche technique complète

  Pixel 10 Pro XL – 5G
Ecran 6,8 pouces OLED – (1Hz ->120Hz) – Gorilla Glass Victus 2
Définition 2992 x 1344 pixels (486ppi) – pics 3300nits, HDR
Processeur Tensor G5
RAM 16Go 
Stockage 256/512Go/1To
Mises à jour  7 ans OS et 7 ans sécurité
Caméras arrières 50MP1/1.3 (f/1.68) OIS et EIS + UGA 48MP 123° (f/1.7) + téléobjectif 48MP OIS et EIS (f/2.8) Zoom optique X5, Zoom Pro x100 – Vidéo 8K/30fps
Caméra frontale 42MP (f/2.2)
IP68 IP68
Batterie 5200mAh
Charge rapide 45W, sans fil magnétique Qi2 25W
Dual SIM Double NanoSim
Lecteur empreintes Sous l’écran
Connectivité WiFi 7, Bluetooth v6, NFC, USB-C 3.2
Audio 2 haut-parleurs
Android Android 16 – Material 3
Dimensions 162,8 x 76,6 x 8,5 mm – 232g 

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