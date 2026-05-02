Le légendaire casque Nothing Headphone (1) à prix cassé !

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Quelques infos sur le Nothing Headphone (1)
Le Headphone (1) de Nothing réinvente le casque circum-auriculaire. Il combine un design audacieux et des performances sonores de pointe. Pensé pour le style et le confort, il intègre des éléments transparents et des matériaux premium comme l’aluminium. Les commandes physiques sont intuitives (Roller, Paddle, Bouton) pour une interaction fluide.
Fruit d’une collaboration avec KEF, ce casque offre un son riche et naturel via un haut-parleur sur mesure de 40 mm.
Il propose une spatialisation sonore à 360° avec suivi de tête, supporte le Hi-Res Audio (LDAC, USB-C sans perte, jack 3,5 mm), et minimise la distorsion pour une fidélité acoustique optimale.
Doté d’une ANC adaptative en temps réel et d’un système à 4 microphones alimenté par IA pour des appels cristallins, le Headphone (1) assure jusqu’à 35 heures d’autonomie (ANC activé) et une charge rapide.
La connectivité est optimisée avec Bluetooth 5.3, la connexion multi-appareils et une faible latence.
Enfin, le casque est hautement personnalisable via l’application Nothing X. Elle offre des fonctions pratiques comme “Channel Hop” et “Essential Space” pour capturer les idées.
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