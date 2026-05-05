Bon Plan – Samsung Galaxy A57 avec 90€ de moins il a encore plus d’arguments !

Le tout nouveau Samsung Galaxy A57 est en bon plan. Profitez d’une jolie remise sur ce smartphone de qualité !
Le Galaxy A57 (256 Go) est à 599€. Avec le code MYPHONE à saisir au moment de la mise au panier, vous obtenez une remise directe de 30€. Et en plus en téléchargeant l’offre de remboursement vous obtenez 50€ de remise. Au final La Samsung Galaxy A57 vous revient à 509€. Ca vous intéresse ? Suivez ce lien pour l’acheter.
Samsung Galaxy A57, il a tout d’un grand !
Le Galaxy A57 5G s’impose comme le modèle le plus puissant de la gamme à ce jour. Plus fin et plus léger, il embarque une batterie de 5 000 mAh (jusqu’à 2 jours d’autonomie). Il dispose aussi d’un système de refroidissement par chambre à vapeur agrandi pour les gamers.
Côté photo, les deux smartphones disposent d’un triple capteur de 50 MP avec une technologie Nightography optimisée. Cela garantit des clichés nets même en pleine nuit. Et bien sûr il dispose de fonctions IA hyper performantes avec galaxy AI, comme par exemple, la retouche des clichés avec l’Effaceur d’objet ou le Montage vidéo par IA (exclusif au A57 5G) pour sublimer vos souvenirs. Suivez ce lien pour l’acheter.
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