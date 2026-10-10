Amazon Echo Spot à ce prix vous allez vous réveiller de bonne humeur ce week-end

Amazon Echo Spot le réveil intelligent doté d’Alexa+ , l’IA qui répond à toutes vos demandes est à prix cassé. C’est jusqu’au 12 octobre, faites vite !
Economisez 58% sur l’Echo Spot ! La dernière génération est hyper design et performante. Le réveil ne fait pas que donner l’heure. Il passe à 49.99€. Suivez ce lien pour l’acheter.
Amazon Echo Spot ses points forts
Conçu spécifiquement pour remplacer les réveils traditionnels, il prend très peu de place sur une table de nuit ou un bureau.
Son écran tactile en couleur permet de visualiser en un coup d’œil l’heure, les conditions météo, le titre de la chanson, ou les rappels.
Vous pouvez changer les thèmes de couleurs et les cadrans d’horloge selon vos goûts.
Malgré sa petite taille, son haut-parleur frontal diffuse un son riche, clair et équilibré. Il est adapté à l’écoute de la musique, de podcasts préférés, des infos et des livres audio.
Associez votre réveil à des actions automatisées (par exemple, allumer progressivement les lumières de la chambre.)
L’écran ajuste automatiquement sa luminosité pour ne pas perturber votre sommeil la nuit.
Grâce à Alexa, vous pouvez piloter vos ampoules, thermostats, volets ou prises connectées par la voix.
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