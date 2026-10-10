Xiaomi Redmi Note 15 à moins de 202€ c’est top ça !

Le Xiaomi Redmi Note 15 (5G) 256 GO est à moins de 202 euros, à ce prix c’est une excellente affaire.
Le Redmi Note 15 s’affiche à 216.67€, il est déjà moins cher que sur le site Xiaomi. Mais avec le code FRBBC15 le prix est rabioté de 15€. Il vous revient au final à 201.67€. Suivez ce lien pour acheter.
En cliquant sur nos liens vous contribuez à soutenir notre site entièrement gratuit et ça ne vous coûte pas plus cher Merci ;)
Découvrez d’autres bons plans dans notre rubrique ici.
Xiaomi Redmi Note 15 quelques infos
Il intègre une batterie au silicium-carbone de 5 520 mAh pour une autonomie longue durée. Ultra fin, il pèse178 g.
Profitez d’une dalle de 6,77 pouces FHD+ atteignant jusqu’à 3 200 nits pour une lisibilité parfaite en plein soleil.
Immortalisez vos plus beaux moments avec le capteur principal de 108 Mpx. Il est doté d’une stabilisation intégrée. Elle garantit des clichés nets et riches en détails, même de nuit.
Conçu pour durer, son verre haut de gamme encaisse des chutes allant jusqu’à 1,70 m sur du marbre. Il bénéficie également d’une certification IP65 contre l’eau et la poussière.
Propulsé par un processeur gravé en 4 nm taillé pour le jeu et le multitâche. Le Xiaomi Redmi Note 15 intègre l’IA Google Gemini et la fluidité du système Xiaomi HyperOS. Suivez ce lien pour acheter.