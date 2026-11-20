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Honor Magic 8 Pro – La fiche technique
|Honor Magic 8 Pro – 5G
|Ecran
|6,71 pouces OLED (1Hz -> 120Hz) – NanoCrystal Shield
|Définition
|1256 x 2808 pixels (458 ppi) – pics 6000nits – Dolby Vision et HDR vivid
|Processeur
|Snapdragon 8 Elite Gen 5
|RAM
|12/16Go UFS 4.1
|Stockage
|256/512 Go / 1To UFS 4.1
|Mises à jour
|7 ans OS et sécurité
|Caméras arrières
|50MP (f/1.6 – 1/1.3”) OIS + Téléobjectif 200MP X3,7 (f/2.6 – 1/1.4”) + UGA 50MP (f/2.0 – 122°) – Vidéo 4K/120ims
|Caméras frontales
|50MP (f/2.2)
|IP68
|IP68, IP69, IP69K
|Batterie
|6270mAh
|Charge rapide
|100W, sans fil 80W
|Dual SIM
|Double NanoSim
|Lecteur empreintes
|Sous l’écran
|Connectivité
|Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC
|Audio
|2 haut-parleurs
|Android
|Android 16 – Magic OS 10
|Dimensions
|161,2 x 75 x 8,3mm – 219g