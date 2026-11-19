Le Honor 600 subit une nouvelle baisse de prix pour le Black Friday. Stocks limités pour la version 256 Go et 512 Go. Ne trainez pas ce bon plan risque de passer !
Le Honor 600 256 Go est affiché en bon plan à 421,40€. Mais avec le code il baisse encore. Vous l’obtenez à 398,40€. Suivez ce lien pour l’acheter.
C’est une vrai bonne affaire car sur le site Honor en bon plan BF il est à 449.90.
La version 512 Go est quant à elle à 485.63€ avec le code FRBF23 à saisir au moment de la mise au panier . Sur le site Honor il est en promo à 499.90€. Là encore vous faites une économie. Suivez ce lien pour acheter.
En cliquant sur nos liens vous contribuez à soutenir notre site entièrement gratuit et ça ne vous coûte pas plus cher Merci ;)
Découvrez d’autres bons plans dans notre rubrique ici.
Honor 600 – La fiche technique complète
|Honor 600
|Ecran
|6,57 pouces AMOLED (60Hz – 120Hz)
|Définition
|2728 x 1264 pixels (458ppi) – 8000 niits
|Processeur
|Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4
|RAM
|8 Go (+ 8 Go virtuelle)
|Stockage
|256 Go
|Mises à jour
|6 ans OS et sécurité
|Caméras arrières
|200 MP (1/1.4’’, f/1.9, OIS) + UGA 12 MP (f/ 2.2) – vidéo 4K/30ims
|Caméras frontales
|50 MP (f/2.0) – Vidéo 4K/30ims
|Etanchéité
|IP68 et IP 69K
|Batterie
|64000 mAh
|Vitesse de charge
|Filaire 80W, inversée 27W
|SIM
|Oui (Nano SIM / eSIM)
|Lecteur empreintes
|Sous l’écran
|Connectivité
|Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC
|Audio
|Haut-parleurs stéréo
|OS
|Android 16 – Magic OS10
|Dimensions / poids
|156 x 74,7 x 7,8 mm – 185 g