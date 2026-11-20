Le Samsung Galaxy A57 met le feu au Black Friday. ce nouveau smartphone performant dans sa version 128 Go va vous coûter moins de 320€.
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Samsung Galaxy A57 ce qu’il faut savoir
Plus léger, plus svelte et plus rapide que jamais, le nouveau champion de la série combine une autonomie record de deux jours (batterie 5 000 mAh) à un refroidissement optimisé par une large chambre à vapeur pour un gaming sans ralentissement.
Immortalisez chaque instant, de jour comme de nuit, grâce à son triple capteur photo de 50 MP sublimé par le mode Nightography. Boosté par Galaxy AI, il facilite la retouche avec l’Effaceur d’objet et introduit en exclusivité le Montage vidéo par IA pour transformer vos rushs en créations prêtes à partager.
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