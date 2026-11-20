Le Samsung Galaxy A56 5G, baisse encore son prix pour le Black Friday. Profitez d’un bon plan sur ce smartphone avec 128 Go de stockage.
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Ce que vous propose le Samsung Galaxy A56
Fonctionnalités IA :
-Profitez de toutes ces fonctions IA pour utiliser au mieux votre smartphone. Voici tout ce que vous pouvez faire.
-Entourer pour chercher
-Effaceur d’objets
-Suggestions d’édition
-Créations de filtres personnalisés
-Sélection IA
-Lire à voix haute
Ecran : Super AMOLED 6,7 pouces – 1200nits – 120Hz
Dimensions : 162,2 x 77,5 x 7,4mm – 198g
Processeur : Exynos 1580
Mémoire et stockage : 8/256Go
Batterie : 5000mAh, 45W
Appareil photo : 50MP (f/1.8) OIS, UGA 12MP (f/2.2), Macro 5MP (f/2.4) – 4K/30fps
Capteur Selfie : 12MP Super HDR (f/2.2)
Mise à jour : 6 ans OS et sécurité
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