Pour Black Friday, Nothing propose des prix au top pour plusieurs casques et écouteurs.
Profitez-en jusqu’au 6 décembre après ce sera trop tard ! Montez le son !
Headphone (1)
Le casque passe à 179.99 € vous réalisez 70 € d’économie – 28 % de réduction.
Ce casque audio primé associe une qualité sonore haut de gamme, le design transparent emblématique de Nothing et une restitution des basses particulièrement impressionnante.
Suivez ce lien pour acheter ou cliquez ici. Ou encore acheter ici.
Headphone (a)
Ce casque passe à 99 €. Vous réalisez 60 € d’économie – 38 % de réduction
Le Headphone (a) circum-aural est léger et coloré. Il offre des basses profondes, un son personnalisable et jusqu’à 135 heures d’autonomie.
Suivez ce lien pour acheter ou cliquez ici. Ou encore acheter ici.
Ear (3)
Les écouteurs sont à 109 €. Ils baissent de 40 €, soit 27 % de réduction.
Ces écouteurs sans fil haut de gamme se distinguent par leur design métallique raffiné et leur technologie innovante Super Mic, qui garantit des appels plus clairs.
Suivez ce lien pour acheter ou cliquez ici. Ou encore acheter ici.
Les Ear (3a)
Sont à prix mini à 79.99 € ( soit 20 € d’économie – 20 % de réduction)
Ces écouteurs sans fil colorés, sont parmi les meilleures ventes de Nothing.
Ils offrent des basses puissantes, la technologie Bass Enhance et la fonctionnalité AI Snapshot, le tout à un prix accessible. Ils figurent également parmi les meilleures inventions de 2026 sélectionnées par le magazine TIME.
Suivez ce lien pour acheter ou cliquez ici. Ou encore acheter ici.
Ear (a)
A 54,90 € vous réalisez 89 €, soit 34 € d’économie – 38 % de réduction).
Les Ear (a) sans fil colorés arborent le design transparent emblématique de Nothing et intègrent une réduction active du bruit adaptative, un son haute résolution compatible LDAC grâce à des transducteurs de 11 mm conçus sur mesure, ainsi qu’une autonomie allant jusqu’à 42,5 heures avec leur boîtier de charge compact, facile à glisser dans une poche.
Suivez ce lien pour acheter ou cliquez ici ou encore acheter ici.
En cliquant sur nos liens vous contribuez à soutenir notre site entièrement gratuit et ça ne vous coûte pas plus cher Merci ;)
Découvrez d’autres bons plans dans notre rubrique ici.