Honor se lâche pour Black Friday et propose beaucoup de produits à prix bons plans dont le fameux Honor Magic V6 !
Profitez de ces prix jusqu’au 7 décembre inclus après il sera trop tard.
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HONOR Magic V6 5G : l’expérience pliable premium
Avec son format pliable, son design fin et ses fonctionnalités pensées pour la productivité comme le divertissement, le Magic V6 accompagne tous les usages du quotidien sur un grand écran.
Le Magic V6 passe à 1 499,90€ au lieu de 2 299,90€. Les clients pourront choisir entre: – un mini-projecteur ou une montre connectée, accompagnés d’un casque audio.
-ou une tablette HONOR avec stylet.
HONOR Magic8 Pro 5G : le smartphone premium dédié à la création
Avec ses fonctionnalités avancées, son expérience photo et son design premium, le HONOR Magic8 Pro permet de capturer, partager et profiter de tous les moments du quotidien.
Il est à 1 099,90€ au lieu de 1 299,90€, soit 200€ de remise. Un casque audio et une montre connectée sont inclus. Un chargeur ou accessoire blanc est proposé en option à 9,90€. Suivez ce lien pour acheter.
HONOR 600 Pro 5G : la création photo à portée de main
Pensé pour les amateurs de photographie et de contenus, le HONOR 600 Pro associe créativité, autonomie et expérience premium au quotidien.
Le smartphone passe à 699,90€ au lieu de 799,90€, soit 100€ de remise. Un chargeur ou accessoire blanc est proposé en option à 9,90€. Suivez ce lien pour acheter.
La version HONOR 600 est à 449,90€ au lieu de 499,90€, soit 50€ de remise. Un chargeur ou accessoire blanc est proposé en option à 9,90€. Suivez ce lien pour acheter.
Pour les tablettes
HONOR MagicPad 4 : le grand écran au service de la productivité
La MagicPad 4 combine un grand écran, une expérience fluide et des accessoires pensés pour travailler, créer et se divertir.
Elle est à 599,90€ au lieu de 699,90€, soit 100€ de remise, avec un étui clavier inclus. Suivez ce lien pour acheter.
HONOR Pad 20 Pro : une tablette conçue comme un véritable outil de travail
Avec son grand écran et ses accessoires dédiés, la HONOR Pad 20 Pro peut accompagner aussi bien les usages créatifs que les moments de productivité et de détente.
Elle est disponible à 499,90€ au lieu de 599,90€, grâce à un coupon de 100€. L’offre comprend un étui clavier, un stylet et, au choix, un casque audio ou un chargeur/accessoire blanc.
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HONOR Pad 10 : la tablette polyvalente et accessible
La Pad 10 accompagne les usages du quotidien grâce à son grand écran et à ses accessoires dédiés à la création, au travail et au divertissement.
Elle est disponible à 299,90€ au lieu de 399,90€, soit 100€ de remise, avec un étui clavier et un stylet inclus. Un chargeur ou accessoire blanc est proposé en option à 9,90€.
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Et enfin : ordinateur portable et montre connectée
HONOR MagicBook 16 2026 : la productivité en grand format
Le HONOR MagicBook 16 2026 offre un grand espace de travail dans un ordinateur pensé pour accompagner les déplacements et les journées de travail nomades.
Il est à 849,90€ au lieu de 1 199,90€. Les clients pourront choisir entre :un mini-projecteur ou un pack composé d’une souris sans fil et d’écouteurs.
HONOR Watch 6 : le quotidien à portée de poignet
La Watch 6 accompagne les utilisateurs dans leurs activités sportives et leur suivi du bien-être, tout en leur permettant de rester connectés au quotidien.
Elle est disponible à 169,90€ au lieu de 249,90€, soit 80€ de remise. Les clients pourront choisir entre : des écouteurs sans fil ou un casque audio accompagné d’une protection ou d’une garantie.
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