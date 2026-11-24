Jusqu’au 17 janvier 2027, chacun est invité à partager ses propositions et à voter pour défendre l’avenir des œuvres humaines face aux contenus générés par l’IA.
Musique, littérature, cinéma, presse, spectacle vivant ou arts visuels : l’ensemble des secteurs culturels s’unit autour d’une vaste consultation publique.
L’objectif est de recueillir les idées des professionnels comme du grand public pour protéger la création humaine et orienter les futures décisions des pouvoirs publics.
IA – Un écosystème culturel sous tension
Si les IA génératives ouvrent de nouvelles perspectives créatives, leur déploiement massif fragilise directement l’économie des créateurs.
Pour fonctionner, ces technologies s’entraînent sur des millions d’œuvres existantes. De plus, cela se fait le plus souvent sans l’accord de leurs auteurs et sans contrepartie financière.
Les répercussions se mesurent déjà concrètement
Musique et audiovisuel : Dès juin 2026, plus de 50 % des morceaux ajoutés quotidiennement sur Deezer étaient conçus par une IA.
D’ici 2028, ce phénomène menace près d’un quart des revenus des créateurs musicaux (24 %). Ce sera plus d’un cinquième dans l’audiovisuel (21 %), alerte une étude de la CISAC.
Littérature : Au Royaume-Uni, près de quatre romanciers sur dix (39 %) constatent déjà une baisse de leurs revenus liée à l’IA, selon une enquête de l’université de Cambridge menée en 2025.
Presse: En France, 23 millions d’internautes (près de 40 % de la population) fréquentent chaque mois des sites d’actualité générés par IA (étude Geste, Médiamétrie, Next, 2026).
Parallèlement, une analyse menée auprès de 22 médias publics en 2025 révèle que près d’un tiers des réponses d’IA sur l’actualité omettent ou déforment leurs sources.
Des enjeux qui touchent tous les publics
Au-delà des seuls artistes et journalistes, cette transformation interroge l’ensemble des citoyens dans leur rapport quotidien à la culture et à l’information.
Comment distinguer une création humaine d’une production algorithmique ? Comment lutter contre la prolifération des hypertrucages et préserver la rémunération des droits d’auteur ?
En ouvrant ce débat à tous les acteurs culturels entendent faire émerger des solutions concrètes. Ils veulent aussi chiffrer les attentes de la société pour éviter une standardisation artificielle de la création. Pour participer à la consultation c’est là.
Intéressés par ce sujet ? Découvrez d’autres articles ici.