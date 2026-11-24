Les Paperslate sont en mode Black Friday. Profitez de remises intéressantes sur les blocs-notes numériques pour lire et travailler.
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Le pack Paperslate version 32 Go est à 330€ au lieu de 414€. Suivez ce lien Ou cliquez ici .
En savoir plus sur la Paperslate Pro et vidéo
La Paperslate Pro n’est pas une tablette ordinaire, c’est un véritable outil de productivité conçu pour éliminer les distractions du quotidien (pas de notifications intempestives, pas de réseaux sociaux).
Ses caractéristiques clés :
-Elle offre des sensations d’écriture ultra-réalistes, proches du papier, tout en sauvegardant instantanément chaque note en version digitale.
– Plus besoin de tout retaper à l’ordinateur ! L’intelligence artificielle intégrée transforme instantanément l’écriture manuscrite en texte dactylographié.
-Avec ses 64 Go de stockage, elle peut contenir des milliers de pages de notes, croquis et documents sans jamais saturer.
-Grâce à sa certification d’étanchéité IPX8, elle résiste à l’eau. Que ce soit au bureau, à côté d’un café renversé, ou en extérieur, elle accompagne les papas dans toutes leurs aventures. Découvrez notre test ici ou notre vidéo ci-dessous.
Ne ratez pas le coche : Cette offre exclusive est valable pour une durée limitée.
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