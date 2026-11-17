Le Black Friday atomise le prix de la dernière tablette hybride Microsoft Surface Pro 13 pouces. Profitez en vite !
La puissance à petit prix est à portée de clic grâce aux promotions du Black Friday. Le prix de la très convoitée Microsoft Surface Pro perd exactement 38 % pendant la période du Black Friday.
Dotée d’un écran OLED 13 pouces et d’un processeur Snapdragon X2 Plus, elle allie puissance et portabilité. Il ne faut pas se fier à l’apparence de cet ordinateur aux allures de tablette.
Il s’adapte à tous les usages. Équipée de 16 Go de RAM et d’un SSD de 256 Go, la Microsoft Surface Pro 13’’ est affichée à 1 139 € au lieu de 1 849 €. Vous économisez 710 €.
Pour ce prix, vous repartez également avec le clavier et le Slim Pen.
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Microsoft Surface Pro 13 pouces (12ème génération) – Les points forts
- Sa dalle PixelSense Flow OLED 13 pouces (2880 × 1920 pixels) offre des noirs absolus, un taux de contraste quasi infini Elle prend en charge le Dolby Vision IQ et possède un un taux de rafraîchissement dynamique jusqu’à 120 Hz.
- La puce Qualcomm Snapdragon X2 Plus (10 cœurs) assure une excellente réactivité en multitâche tout en maîtrisant la chauffe et la consommation énergétique.
- Les 16 Go de RAM LPDDR5x garantissent la fluidité sur la durée, et le SSD de 256 Go est amovible (format M.2), ce qui permet d’augmenter facilement la capacité de stockage ultérieurement.
- Son châssis en aluminium Platine (86 % de matériaux recyclés) affiche moins de 900 g sur la balance (hors clavier) et seulement 9,3 mm d’épaisseur.
- L’ordinateur intègre deux ports USB-C (USB4) capables de gérer jusqu’à trois écrans externes 4K, ainsi que le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 5.4.
- Il embarque une caméra frontale Quad HD 1440p grand-angle avec reconnaissance faciale Windows Hello et cadrage automatique par IA. La caméra arrière 10 Mpx filme en 4K.