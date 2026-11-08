Dreame X50 Ultra Complete – Éradiquez la poussière sans stress avec les promos Black Friday

Avec le Black Friday, votre rêve devient une réalité. Les aspirateurs robots Dreame sont à des prix massacrés.
Dreame aspire le prix de ses aspirateurs robots phares pendant le Black Friday. Dreame propose des réductions allant jusqu’à 40 % sur ses meilleurs aspirateurs robots.
Le Dreame X50 Ultra Complete avec une puissance d’aspiration de 20 000 Pa passe de 999 € à 599 €. Vous bénéficiez d’une remise de 40 %, soit 400 €.
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Les autres promotions Dreame :
Dreame L40 Ultra AE Robot Aspirateur, 19 000 Pa d’aspirationpuissante => 359 €.
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Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete Robot aspirateur et serpillière AquaRoll => 649 €.
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Dreame X50s Ultra-A aspirateur-laveur, 35 000 Pa, ultra-fin 7,95 cm => 999 €.
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Dreame X50 Ultra Complete – Les principaux points forts
Le Dreame X50 Ultra Complete s’impose comme un modèle d’autonomie grâce à sa puissance d’aspiration de 20 000 Pa et sa brosse anti-enchevêtrement.
Équipé d’un dôme LiDAR rétractable et du système ProLeap, il s’abaisse sous les meubles bas et franchit les seuils jusqu’à 6 cm.
Ses bras extensibles nettoient au plus près des plinthes, tandis qu’il dépose automatiquement ses serpillières à la base pour préserver vos tapis.
Enfin, sa station PowerDock s’occupe de tout : vidange de la poussière, dosage du détergent, ainsi que lavage à l’eau chaude à 80 °C, séchage et désinfection UV.