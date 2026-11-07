Les liseuses Vivlio prennent des airs de Black Friday

Le Black Friday débute est les liseuses Vivlio sont en promo, il y en a pour tous les budgets.
Suivez nos liens pour les obtenir au meilleur prix et en plus vous recevez un ebook gratuit ! Ce bon plan est valable jusqu’au 15 novembre, ne trainez pas pour vous faire plaisir !
Vivlio Light Zen à 94.99€ au lieu de 110€
Compacte et légère. Vous cherchez une liseuse simple, efficace et bon marché pour mieux vous concentrer sur l’essentiel ? La Vivlio Light Zen est faite pour vous. Légère et discrète, elle fait l’économie du superflu et sera toujours prête à vous accompagner. Le plus important : le plaisir de lire, sans distractions. Suivez ce lien pour l’acheter .
Vivlio Light HD Color Light à 164.99€ au lieu de 180€
Dites adieu aux pages en noir et blanc : grâce à son écran E Ink Kaleido™ 3, la Vivlio Light HD Color laisse enfin les couleurs resplendir sur l’écran pour mieux vous offrir une sensation de lecture proche de celle du livre papier.
Votre bibliothèque numérique va briller de mille feux ! Suivez ce lien pour l’acheter.
La liseuse Vivlio Light HD Color à 164.99€ au lieu de 180€
Son écran haute définition Carta™ imprime chaque page grâce à la technologie dernier cri à encre électronique, qui imite le papier.
Sans reflet et rétro-éclairé, cet écran ultra-confort permet de lire partout et à toute heure, en plein soleil ou au milieu de la nuit.
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Liseuse InkPad 4 à 224.99€ au lieu de 260€
La liseuse Vivlio InkPad 4 dispose d’un écran dernier cri (E Ink Carta™ 1200) de 7,8 pouces avec une résolution de 1404 × 1872 et 300 PPP. Ses 32 Go de stockage interne font de l’InkPad 4 la plus généreuse des liseuses en termes de capacité.
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Liseuse Vivlio Light à 114.99€ au lieu de 130€
Légère, la Vivlio Light tient son nom de son poids réduit, seulement 182 g ! À peu près de la taille d’un livre de poche, c’est un appareil compact qui se glisse aisément dans un sac, une banane, et bien sûr dans une valise, pour ne plus craindre les bagages en surpoids.
Elle permet d’emporter toute sa bibliothèque partout, grâce à ses 8 Go de stockage et sa connexion à votre espace personnel de lecture qui se synchronise en temps réel. Suivez ce lien pour l’acheter .
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