Mille Sabords ! Tintin – Le Trésor de Rackham le Rouge débarque en podcast !

Bonne nouvelle pour les nostalgiques et les aventuriers : la série culte Les Aventures de Tintin revient sur France Culture !
Après Le Secret de la Licorne, place au dénouement légendaire : la quête du trésor de l’ancêtre du capitaine Haddock.
Tintin – Une immersion sonore d’exception
Plongez au cœur de l’océan avec Tintin, Milou et le volcanique Haddock. C’est aussi l’occasion de retrouver le génial Professeur Tournesol et son célèbre sous-marin requin dans une adaptation sonore magistrale.
C’est un casting prestigieux ! Les comédiens de la Comédie-Française (dont Denis Podalydès en Tournesol) donnent vie aux personnages d’Hergé.
Une ambiance symphonique vous accompagne avec l’Orchestre National de France pour une immersion totale.
La BD sonore se découpe en 4 épisodes de 30 minutes, c’est ni trop long, ni trop court !
Écoute gratuite dès maintenant cliquez ici et l’application Radio France.
Préparez vos casques, l’aventure vous attend au bout des ondes !
Retrouvez la BD papier
Tintin et Haddock, accompagnés des Dupondt et du professeur Tournesol, inventeur d’un sous-marin révolutionnaire, partent à la recherche du trésor du chevalier de Hadoque.
Après avoir exploré une île et l’épave du bateau du chevalier, nos héros ne découvriront aucun trésor mais d’étranges parchemins qui, étudiés par Tournesol, révèleront enfin la clé du mystère. Suivez ce lien !