Google Pixel 10 Pro – Un prix aplati pendant les Jours Prime et ce n’est pas de l’IA

Amazon rabote le prix du Google Pixel 10 Pro pendant les Jours Flash Prime. Il ne vous reste plus que quelques heures pour en profiter.
Le Google Pixel 10 Pro allège son prix pendant les Jours Prime. Ne le laissez pas filer. Goûtez à la puissance de l’IA Google sans vous ruiner.
Le Google Pixel 10 Pro est l’un des fleurons de la marque et il perd 150 € pendant les Jours Prime.
Le Google Pixel 10 Pro équipé de 128 Go de stockage est vendu 599 € au lieu de 749 €. Vous économisez 150 €, soit 20 % de moins.
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Pixel 10 Pro – Les principaux points forts
Tensor G5 : Puissance et fin de la surchauffe
C’est le changement que tout le monde attendait. Pour la première fois, Google a entièrement conçu son processeur, le Tensor G5, en le faisant graver par TSMC. Le résultat ? Un bond spectaculaire en performances brutes, une gestion thermique irréprochable. Le téléphone ne chauffe plus, même en jeu.
La photographie réinventée
Google conserve sa couronne de champion de la photo, mais pousse le matériel encore plus loin :
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Un trio de capteurs d’élite : Un capteur principal exceptionnel, un ultra-grand-angle de pointe et un téléobjectif périscopique offrant un zoom optique haute résolution.
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L’IA au service de l’image : Grâce au nouveau NPU (processeur IA), le traitement d’image est instantané. Les modes exclusifs de Google (Gomme magique audio, Retouche magique avancée, Vision de nuit en vidéo) atteignent un niveau de réalisme bluffant.
Gemini Nano
Le Pixel 10 Pro intègre la version la plus avancée de Gemini directement dans ses circuits. Pas besoin de connexion internet pour traduire instantanément une conversation, résumer des enregistrements audio de plusieurs heures, ou générer des textes. C’est un véritable assistant personnel, ultra-rapide et totalement sécurisé.
Un écran époustouflant
La dalle OLED LTPO du Pixel 10 Pro est un régal pour les yeux :
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Fluidité totale : Un taux de rafraîchissement dynamique de 1 à 120 Hz.
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Luminosité record : L’écran reste parfaitement lisible, même en plein soleil, idéal pour cadrer vos photos en extérieur ou regarder vos séries en déplacement.
7 ans de mises à jour
Acheter un Pixel 10 Pro, c’est faire un choix écoresponsable et économique sur le long terme. Google garantit 7 ans de mises à jour complètes du système (Android), de sécurité et de fonctionnalités (Pixel Feature Drops).