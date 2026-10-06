Ecovacs Winbot Mini 2 – Un prix bas qui vous fait aimer le ménage

Amazon lave le prix du robot Ecovacs Winbot Mini 2 pendant les Jours Flash Prime. À ce prix, vous ne pourrez plus vous en passer.
Avec l’Ecovacs Winbot Mini 2, laver les vitres n’a jamais été aussi simple et amusant. Ce robot nettoyeur de vitres efficace vous soulage de cette corvée pour un prix modique.
Le prix de l’Ecovacs Winbot Mini 2 passe de 299 € à 206,67 €. Vous économisez 92,33 €, soit 31 % de moins sur le prix final.
Suivez ce lien pour l’acheter.
En cliquant sur nos liens vous contribuez à soutenir notre site entièrement gratuit et ça ne vous coûte pas plus cher Merci ;)
Découvrez d’autres bons plans dans notre rubrique ici.
Winbot Mini 2 – Ce que j’en pense
Au départ, j’étais assez dubitatif sur l’efficacité d’un robot laveur de vitres. Le Winbot Mini 2 réussit à me convaincre. Il est très simple d’utilisation et ne demande aucune compétence technique particulière. Ce robot est compact, léger et il se range facilement. Il ne faut pas se fier à sa taille car il est redoutablement efficace.
Il nettoie en un rien de temps des vitres maculées de taches. Tout n’est pas parfait, il faut parfois repasser les angles, mais ce n’est rien comparé aux efforts que demande le nettoyage de vitres.
Je lui reprocherai aussi d’être un peu trop bruyant à mon goût (68 dB). C’est moins qu’un aspirateur, mais tout de même.
Ce n’est qu’un détail car grâce au Winbot Mini 2, vous pouvez dire adieu à la corvée du lavage de vitres.