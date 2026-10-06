iRobot – Des aspirateurs robots à moins de 400 € pour les Jours Prime

Dansez la Roomba avec votre aspirateur robot iRobot pendant les Jours Flash Prime d’Amazon.
iRobot fait le ménage et balaye les prix de ses aspirateurs robots pendant les Jours Prime. Pendant seulement deux jours, vous pouvez acheter un aspirateur robot entre 150 € et 370 €.
Ça serait dommage de s’en priver.
- Le Roomba Plus 516 Combo Robot est un aspirateur robot qui nettoie avec deux serpillières rotatives. Compact, il passe aisément sous les meubles tout en étant puissant. Il développe une aspiration de 22 kPa. Cet aspirateur robot avec sa station de lavage est vendu 369 € au lieu de 429 €.
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- Le iRobot Roomba Plus 416 Combo est livré avec sa station de lavage et de nettoyage autonome. Doté de deux lingettes rotatives, il aspire avec une puissance de 20 kPa. Le Roomba Plus 416 Combo est au prix de 299 € au lieu de 349 €.
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- Le Roomba 115 Combo est un aspirateur robot laveur 2 en 1 avec une puissance d’aspiration de 15 kPa. Il utilise un système de serpillière fixe. Dépourvu de station de lavage, il prend un minimum de place. Son prix passe de 249 € à 148,99 €.
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