Vente Flash Amazon : Le pack Microsoft Surface Pro perd 300 € !

L’ordinateur Microsoft Surface Pro est à un prix massacré pendant les Jours Amazon Prime. C’est le bon moment pour s’équiper.
C’est une des pépites de ces Jours Flash Prime 2026. Amazon brade le prix de l’ordinateur Microsoft Surface Pro avec ses accessoires.
Cette offre comprend un Microsoft Surface Pro 13 pouces, un clavier et un Slim Pen. Il rassemble tous les outils pour travailler efficacement.
Le Microsoft Surface Pro concerné par cette offre embarque un écran OLED 13 pouces, un processeur Snapdragon X2 Plus avec 10 cœurs, 16 Go de RAM et un SSD de 256 Go.
Le prix de ce pack Microsoft passe de 1 499 € à 1 199 €. Vous économisez 300 €, soit 20 % de moins sur le prix final.
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Microsoft Surface Pro – Les principaux points forts
- Autonomie exceptionnelle : C’est le saut le plus significatif par rapport aux générations précédentes sous x86. L’efficacité du processeur Snapdragon ARM permet d’atteindre entre 15 et 20 heures d’utilisation réelle en bureautique et multimédia sans surchauffe.
- Écran PixelSense tactile 120 Hz : Dalle au ratio 3:2 très confortable pour la bureautique et la navigation web, avec une grande fluidité grâce au rafraîchissement variable jusqu’à 120 Hz et une luminosité élevée.
- Processeur NPU dédié aux fonctions IA (Copilot+) : Intègre un NPU (Neural Processing Unit) de 45 TOPS. Il permet de faire tourner des fonctions d’IA locales dans Windows 11 (effets de caméra Windows Studio Effects, sous-titres en temps réel, génération d’images) sans impacter le processeur principal.
- Qualité de fabrication et ergonomie : Châssis en aluminium particulièrement fin et léger (environ 1,3 kg), pavé tactile haptique très précis et clavier reconnu pour sa qualité de frappe.
- Connectivité moderne : Intègre le Wi-Fi 7, le Bluetooth 5.4 ainsi que deux ports USB-C / USB4 compatibles DisplayPort et recharge rapide, complétés par un port USB-A classique.
- Silencieux au quotidien : Grâce à l’architecture ARM, l’appareil chauffe très peu et reste quasiment inaudible lors des tâches courantes (bureautique, streaming, multitâche).