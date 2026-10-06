Shark et Ninja – Le duo qui découpe les prix pendant les Jours Prime

Shark Ninja ne laisse aucune chance à la vie chère. La compagnie découpe le prix de ses aspirateurs et autres appareils pendant les Jours Prime.
Shark et Ninja mettent la puissance entre vos mains mais à petits prix pendant les Jours Prime. Les 6 et 7 octobre, vous pouvez bénéficier de prix très avantageux sur les aspirateurs, les nettoyeurs, mais aussi les fameux airfryers de la marque.
Avec Shark et Ninja, dites adieu aux serpillières et aux balais.
- Le Shark PowerDetect Clean & Empty est un aspirateur balai avec une station d’autonettoyage. Il a une autonomie de 70 minutes. Son prix passe de 499,99 € à 348,99 €.
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- Le PowerPro Aspirateur sans fil est un aspirateur balai avec un manche flexible et [une] 50 minutes d’autonomie. Son prix passe de 279,99 € à 198,99 €.
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- Le Shark PowerLite FloorDetect est un aspirateur balai compact et puissant. Il est affiché à 159,99 € au lieu de 219,99 €.
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- Le Shark StainStriker est un nettoyeur de taches idéal si vous avez des animaux domestiques. Son prix passe de 149,99 € à 94,99 €.
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- La Ninja Double Stack XL Air Fryer est une friteuse sans huile verticale avec deux tiroirs. Elle peut cuire sur quatre niveaux en même temps. Son prix tombe à 169,59 € au lieu de 188,38 €.
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- Le Ninja CRISPi PRO XL est une friteuse sans huile avec deux bols en verre de 5,7 l et 2,3 l. Son prix passe de 249,99 € à 218,48 €.
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- Ninja Foodi FlexDrawer Air Fryer 2 avec bac de 10l. Son prix est à 179,99 € au lieu de 269,99 €.
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