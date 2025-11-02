Honor 400 Lite – Difficile de résister à la tentation face à un prix aussi bas

Le très polyvalent Honor 400 Lite s’offre une grosse baisse de prix et vous repartez avec un cadeau en plus. N’hésitez pas.
Ce mois de novembre démarre en fanfare avec des chutes de prix en pagaille. L’un de ces bons plans à ne pas manquer concerne le Honor 400 Lite. Le smartphone est à un prix renversant qui va vous donner envie de changer de smartphone.
Écran AMOLED 3500 nits, batterie 5230mAh, capteur photo 108 MP, le 400 Lite affiche un rapport qualité / prix encore meilleur avec cette baisse de prix.
Le Honor 400 Lite avec 256Go de stockage passe de 299,99€ à 199,99€. Vous économisez 100€ soit 33% en moins. Ce n’est pas terminé puisque les Buds Choice X7i sont offerts avec le smartphone.
Suivez ce lien pour acheter ce pack Honor 400 Lite.
Honor 400 Lite – La fiche technique complète
|Honor 400 Lite – 5G
|Ecran
|6,7 pouces AMOLED – (60Hz ->120Hz)
|Définition
|2412 x 1080 pixels – pics 3500nits
|Processeur
|MediaTek Dimensity 7025-Ultra
|RAM
|8Go (+8Go RAM Turbo)
|Stockage
|256Go
|Mises à jour
|4 ans mise à jour OS et sécurité
|Caméras arrières
|108MP (f/1.75) + UGA 5MP (f/2.2) – Vidéo 1080p/30ims
|Caméras frontales
|16MP (f/2.45) + flash
|IP68IP66/
|IP64
|Batterie
|5230mAh
|Charge rapide
|35W, non fourni
|Dual SIM
|Double NanoSim
|Lecteur empreintes
|Sous l’écran
|Connectivité
|WiFi 5, Bluetooth 5.3, NFC
|Audio
|1 haut-parleur
|Android
|Android 15 – MagicOS 9
|Dimensions
|161 x 74,55 x 7,29 mm – 171g