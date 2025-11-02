Honor 400 Lite – Difficile de résister à la tentation face à un prix aussi bas

Par / 02/11/2025 / Bon Plan, Honor, Honor 400 Lite

Le très polyvalent Honor 400 Lite s’offre une grosse baisse de prix et vous repartez avec un cadeau en plus. N’hésitez pas. 

Ce mois de novembre démarre en fanfare avec des chutes de prix en pagaille. L’un de ces bons plans à ne pas manquer concerne le Honor 400 Lite. Le smartphone est à un prix renversant qui va vous donner envie de changer de smartphone.

Le Honor 400 Lite est à moins de 200€ avec un cadeau en plus

Écran AMOLED 3500 nits, batterie 5230mAh, capteur photo 108 MP, le  400 Lite affiche un rapport qualité / prix encore meilleur avec cette baisse de prix.

Le Honor 400 Lite avec 256Go de stockage passe de 299,99€ à 199,99€. Vous économisez 100€ soit 33% en moins. Ce n’est pas terminé puisque les Buds Choice X7i sont offerts avec le smartphone.
Suivez ce lien pour acheter ce pack Honor 400 Lite.

Honor 400 Lite – La fiche technique complète

Honor 400 Lite – 5G
Ecran 6,7 pouces AMOLED – (60Hz ->120Hz) 
Définition 2412 x 1080 pixels – pics 3500nits 
Processeur MediaTek Dimensity 7025-Ultra
RAM 8Go (+8Go RAM Turbo)
Stockage 256Go 
Mises à jour  4 ans mise à jour OS et sécurité
Caméras arrières 108MP (f/1.75) + UGA  5MP (f/2.2) – Vidéo 1080p/30ims
Caméras frontales 16MP (f/2.45) + flash
IP68IP66/ IP64
Batterie 5230mAh
Charge rapide 35W, non fourni
Dual SIM Double NanoSim
Lecteur empreintes Sous l’écran
Connectivité WiFi 5, Bluetooth 5.3, NFC
Audio 1 haut-parleur
Android Android 15 – MagicOS 9
Dimensions 161 x 74,55 x 7,29 mm – 171g

 

