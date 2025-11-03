Samsung lance son navigateur internet mobile sur PC et ça va vous changer la vie

Samsung fait sauter les barrières entre Windows et ses smartphones avec un navigateur spécial.
La firme coréenne veut étendre son expérience mobile sur ordinateur. Pour y parvenir, elle lance Samsung Internet for PC. Ce navigateur vous ouvre les portes de tous les appareils Samsung.
Samsung crée une nouvelle passerelle entre smartphone et PC
L’objectif de Samsung est d’interconnecter vos appareils en vous offrant la même expérience. Vous pourrez profiter de l’écosystème Galaxy AI sur votre ordinateur. Ce navigateur synchronise vos signets, votre historique de navigation ou vos données Samsung Pass.
Vous pouvez passer de votre smartphone à votre PC et retrouver votre navigateur comme vous l’aviez laissé.
Samsung Internet for PC est également l’occasion de goûter aux fonctionnalités IA Samsung sur PC. Les futures mises à jour étofferont ce point.
Galaxy AI sur Windows 11
Quand un utilisateur est connecté à son compte, il aura accès aux fonctionnalités Galaxy AI comme sur smartphone. Il peut résumer une page web ou faire une traduction en un clic grâce à l’IA.
Ce navigateur répond également aux exigences élevées de Samsung en matière de sécurité et de vie privée. Il intègre un système intelligent anti-tracking et des outils pour gérer en temps réel vos données privées.
La version Beta du navigateur Samsung Internet for PC est disponible depuis le 30 octobre 2025 pour Windows 11 et Windows 10. Elle est pour le moment accessible aux États-Unis et en Corée du Sud mais d’autres pays suivront.