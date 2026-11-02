Honor Magic 8 Pro – L’offre Black Friday qui fait peur à la concurrence

Par / 02/11/2026 / Black Friday, Bon Plan, Honor, Honor Magic 8 Pro

Le Black Friday prend de l’avance et massacre le prix du Honor Magic 8 Pro. Courez l’acheter. 

Le Honor Magic 8 Pro est un des meilleurs flagships de 2026. Snapdragon 8 Elite Gen 5, caméra 200 MP, batterie 7100 mAh, le Honor Magic 8 Pro, c’est un vrai monstre de puissance.

Le Honor Magic 8 Pro est à mois de 700 € pendant le Black Friday

Vendu à moins de 900 € avec 12 Go de mémoire et de 512 Go de stockage, il devient une valeur refuge face à la crise de la RAM.

Le Honor Magic 8 Pro s’affiche à 814,29 € mais avec le code FRD1180, vous bénéficiez d’une remise de 80 €. Son prix passe à 734,29 €. Vous pouvez cumuler une réduction supplémentaire de 33 € en payant avec PayPal. Le prix du Honor Magic 8 Pro tombe à 701,29 €.
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Honor Magic 8 Pro – La fiche technique complète

  Honor Magic 8 Pro – 5G
Ecran 6,71 pouces OLED (1Hz -> 120Hz) – NanoCrystal Shield
Définition 1256 x 2808 pixels (458 ppi) –  pics 6000nits – Dolby Vision et HDR vivid
Processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5
RAM 12/16Go UFS 4.1
Stockage 256/512 Go / 1To UFS 4.1
Mises à jour 7 ans OS et sécurité
Caméras arrières 50MP (f/1.6 – 1/1.3”) OIS + Téléobjectif 200MP X3,7 (f/2.6 – 1/1.4”) + UGA 50MP (f/2.0 – 122°) – Vidéo 4K/120ims
Caméras frontales 50MP (f/2.2)
IP68 IP68, IP69, IP69K
Batterie 6270mAh
Charge rapide 100W, sans fil 80W
Dual SIM Double NanoSim
Lecteur empreintes Sous l’écran
Connectivité Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC
Audio 2 haut-parleurs
Android Android 16 – Magic OS 10
Dimensions 161,2 x 75 x 8,3mm – 219g
 

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