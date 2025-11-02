Persona le livre de cuisine officiel – Une plongée originale et savoureuse dans la cuisine japonaise

Persona sort du cadre du jeu vidéo pour s’aventurer sur le terrain des livres de cuisine. Ce n’est pas un hasard puisque la nourriture occupe une place importante dans ces jeux.
Pour mémoire, Pesona est une série de jeux de rôle RPG. Ils se déroulent dans le milieu scolaire. Simples lycéens le jour, les personnages se transforment en combattants la nuit.
Persona – Du jeu vidéo au livre de cuisine
Quel est le rapport avec la cuisine ? Ces étudiants mènent une double vie. Le jeu Persona 3 instaure un système de liens sociaux. Il faut se faire des amis et entretenir des liens avec les personnages secondaires pour gagner en force et en compétences.
Quoi de mieux que des repas pour renforcer ces liens sociaux ? C’est donc ici qu’intervient la cuisine. Chaque personnage appréhende la cuisine différemment avec ses propres recettes.
Persona le livre de cuisine officiel est édité par ManaBooks. Il se réfère aux jeux Persona 3 Reload, Persona 4 Golden et Persona 5 Royal. Ce livre nous invite à saliver devant une soixantaine de recettes d’inspiration asiatique.
Des recettes qui mettent l’eau à la bouche
Katsudon, shoyu ramen au porc, Mapo Tofu de Maruku Tofu, flan Nanako, curry du Leblanc, chaque met est lié à un personnage. Les fiches sont agrémentées d’illustrations officielles et de citations des personnages.
Les recettes sont accompagnées de splendides photos qui donnent envie de se précipiter dans sa cuisine pour passer derrière les fourneaux. Les plats ont tous l’air plus savoureux les uns que les autres. Les recettes sont expliquées étapes par étapes avec leur niveau de difficulté et quelques conseils.
