Nothing lève le voile sur son mystérieux appareil sans écran et biberonné à l’IA. La compagnie va-t-elle une nouvelle fois réussir à nous surprendre ?
Nothing a vendu la mèche à quelques jours du lancement de son appareil mystère. Début novembre 2026, le constructeur nous mettait l’eau à la bouche en annonçant l’arrivée d’un produit sans écran.
Nothing Ear (Note) : des écouteurs sans écran qui se transforment en dictaphone IA
Certains spéculaient sur des lunettes connectées, pendant que d’autres envisageaient un assistant intelligent. Nothing donne tort à tout le monde.
Carl Pei, le cofondateur de Nothing, a annoncé à Mark Gurman, de Bloomberg, qu’il s’agit d’écouteurs très particuliers avec une double fonction. . On n’en attendait pas moins de la part de Nothing.
Au-delà d’écouter de la musique ou de répondre à des appels téléphoniques, ils peuvent se transformer en enregistreurs. Les Ear (Note) utilisent les micros des écouteurs, comme ceux contenus dans le boîtier de chargement, pour capter et retranscrire les conversations.
Un boîtier enregistreur pensé pour la transcription et les résumés intelligents
Le boîtier, qui a la forme d’un petit dictaphone, peut enregistrer une personne lors d’une conférence pendant que les écouteurs se concentrent sur un appel téléphonique.
L’étui de charge possède un bouton physique pour lancer rapidement l’enregistrement. Il est accompagné d’indicateurs LED. Nothing prévoit d’étendre les fonctionnalités de ce bouton par la suite.
Une application installée sur le smartphone gère les transcriptions, les enregistrements et les résumés.
Les Ear (Note) interagissent également avec les agents IA à travers des commandes vocales développées par Nothing. Les Ear (Note) seront officiellement lancés le 8 décembre 2026.