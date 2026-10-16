Huawei Watch GT 7 Pro – Un prix en forte baisse pour la plus endurante des montres connectées

Le prix de la montre connectée Huawei Watch GT 7 Pro perd 20 % sans faire le moindre effort. C’est le moment d’acheter.
Avec une autonomie record de 21 jours, la Huawei Watch GT 7 Pro est une des montres outdoor les plus avancées. GPS, ECG, mode cyclisme pro, elle s’adapte à tous les sports tout en surveillant votre santé avec précision.
Sortie il y a peu de temps, la Huawei Watch GT 7 Pro voit son prix baisser sans crier gare. Vendue 429,99 € au lancement, la Huawei Watch GT 7 Pro 46 mm tombe à 342,99 €. Cela correspond à une baisse de prix de 20 %.
Vous pouvez bénéficier d’une réduction supplémentaire de 20 € avec le code HUAWEIFR20. Le prix de la Huawei Watch GT 7 Pro 46 mm s’effondre à 322,99 €.
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Huawei Watch GT 7 Pro – Les principaux points forts
Elle associe un boîtier en alliage de titane, une nouvelle lunette en nanocéramique et un verre en cristal de saphir inrayable.
Certifiée IP69 et 5 ATM, elle répond également à la norme de plongée EN13319. Vous pouvez l’emmener en natation, mais aussi en plongée en apnée jusqu’à 40 mètres.
La montre intègre une superbe dalle AMOLED de 1,47 pouce (466 x 466 pixels) avec une luminosité 3000 nits.
Elle affiche une autonomie jusqu’à 18 à 21 jours de batterie en utilisation classique. Elle va jusqu’à 12 jours en utilisation intensive.
La GT 7 Pro conserve plus de 100 modes d’entraînement, elle se dote de fonctionnalités avancées inédites :
- Cartographie embarquée & GPS double fréquence : Le suivi satellite (GNSS L1+L5) gagne encore en précision pour les parcours en forêt ou en environnement urbain dense.
- Expérience Ski enrichie : Huawei franchit un cap avec la prise en charge de plus de 3 000 cartes de stations de ski mondiales, la détection des virages et l’analyse de la force G lors des descentes.
- Cyclisme & Golf : Calcul de la puissance virtuelle pour les cyclistes (sans capteur externe obligatoire) et accès à des cartes de parcours de golf détaillées.
La montre offre un suivi de santé et biométrie complet :
- Electrocardiogramme (ECG) certifié et analyse de la rigidité artérielle.
- Suivi continu du rythme cardiaque, de la saturation en oxygène (SpO2), du niveau de stress et de la température cutanée.
- Analyse approfondie du sommeil et nouveaux scores de préparation physique pour savoir si votre corps est prêt pour un entraînement intense.
La GT 7 Pro assure une compatibilité iOS et Android.