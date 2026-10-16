Exposition immersive Planète Océan à l’Atelier des Lumières, on plonge ou pas ?

L’Atelier des Lumières (Paris) invite le public à s’immerger au cœur des mondes marins avec sa toute dernière création : « Planète Océan, immersion vers les profondeurs ».
Sous la direction artistique de Jean-Baptiste Hardoin, cette expérience immersive promet une véritable odyssée sensorielle à travers sept chapitres, pensée pour émerveiller petits et grands. Réservez votre billet d’entrée ici.
Une descente progressive dans les abysses
Conçue comme une immersion pas à pas, l’exposition fait passer le visiteur de la lumière éclatante des récifs coralliens aux ténèbres mystérieuses des fonds marins.
On y découvre les récifs lumineux : oasis de biodiversité où les raies mobula évoluent avec une grâce majestueuse.
Les grands prédateurs invitent à une rencontre avec la chorégraphie des mammifères marins et la richesse de leurs chants.
Les abysses sombres est une parade d’êtres bioluminescents transformant le noir absolu en un ballet futuriste.
Le parcours s’achève sur les traces laissées par l’Homme (épaves, pollutions). Il rappelle l’urgence d’une prise de conscience environnementale. On remonte alors à la surface.
Techniquement, l’Atelier des Lumières enrichit son langage artistique en intégrant des créations 3D, un sound design enveloppant et une narration par voix-off.
Planète Océan, un parti pris pédagogique au détriment du pur spectacle ?
Si l’intention reste profondément louable et s’appuie sur une démarche scientifique et artistique solide, le résultat final souffre parfois de son ambition pédagogique.
Étalée sur 50 minutes, l’exposition s’avère un peu trop didactique, ce qui fait perdre par moments le côté purement spectaculaire et contemplatif propre aux créations immersives.
Toutefois, la magie opère toujours dans plusieurs séquences visuelles très réussies. A l’image du magnifique tableau dédié aux méduses et aux créatures bioluminescentes, qui saura sans aucun doute réjouir et émerveiller le grand public.
Une belle sortie familiale pour les vacances de la Toussaint, à aborder autant comme un documentaire visuel que comme une promenade poétique. Réservez votre billet d’entrée ici.
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