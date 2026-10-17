Hommage à Tim Burton – Un livre éclairant sur le maître du macabre

La collection Hommage d’Ynnis Éditions s’enrichit d’un nouveau volume consacré à Tim Burton. Il arrive juste à temps pour Halloween et les cadeaux de Noël.
Beetlejuice, Batman, Edward aux mains d’argent, L’Étrange Noël de Monsieur Jack, Sleepy Hollow, Big Fish, Charlie et la chocolaterie, ces films hors des sentiers battus d’Hollywood ont marqué des générations entières de fans.
Aujourd’hui immédiatement reconnaissable, l’esthétique sombre et décalée de Tim Burton était aux antipodes des studios de cinéma. Comment Tim Burton a-t-il réussi à s’imposer ?
Cet ouvrage rédigé par Amandine Jonniaux nous éclaire sur ses sources d’inspiration et le parcours de ce réalisateur hors norme. On y apprend comment, désillusion après désillusion, il a su faire accepter ses histoires macabres et séduire le public.
De Beetlejuice à la série Mercredi : la genèse d’un style macabre et décalé
De Frankenweenie à la série Mercredi sur Netflix, l’ouvrage décrypte chaque film du réalisateur. L’autrice extirpe la substantifique moelle des longs-métrages et nous dévoile leur genèse. Les analyses sont pertinentes et bourrées d’informations.
Richement documenté, le livre décortique les films, mais également l’univers de l’étrange qui caractérise Tim Burton. Son génie créatif et les éléments qui le composent sont passés au microscope pour nous aider à mieux cerner le personnage.
Après la lecture d’Hommage à Tim Burton, on n’a plus qu’une envie : se replonger dans ses films.
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