La Huawei Watch GT6 Pro à prix massacré

La Huawei Watch GT6 Pro est vraiment à un prix incroyable.
Vendue généralement 380€. La Huawei GT6 Pro est à 261,88€ c’est déjà un bon plan. Mais avec le code FRPRD30 vous la payez 231.88€. Suivez ce lien pour acheter.
Huawei Watch GT6 Pro quelques infos
Écran et conception
-Affichage agrandi : écran AMOLED de 1,47 pouce (+5,5 % par rapport aux 1,43 pouce de la GT 5 Pro), offrant une interface plus lisible et une navigation facilitée.
-Luminosité accrue : pic à 3 000 nits (contre 1 200 nits auparavant), idéal pour une lecture en plein soleil.
-Résistance : verre saphir ultra-résistant et certification IP69.
Autonomie et batterie
-Autonomie maximale : jusqu’à 21 jours grâce à une densité de batterie augmentée.
-Usage classique : environ 14 jours.
-Mode sport extérieur : résiste jusqu’à 40 heures en suivi GPS.
Performances sportives
-Disciplines ciblées : optimisations spécifiques pour le vélo et le ski.
-GPS ultra-précis : gain de précision de 20 % (nouvelle antenne et algorithme optimisé) pour les environnements urbains, forestiers et montagneux.
Suivi de santé et capteurs
-Précision cardiaque : fiabilité améliorée du capteur (98 % en cyclisme, 95 % en entraînement global).
-Alertes d’arythmie : application certifiée CE analysant la variabilité de la fréquence cardiaque (HRV) sur 24 heures.
-Mesures complètes : ECG intégré, taux d’oxygène sanguin ($SpO_2$), élasticité artérielle, sommeil, stress et suivi du rythme cardiaque. Suivez ce lien pour acheter.
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