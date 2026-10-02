De Marque et ElevenLabs s’associent pour démocratiser le livre audio grâce à l’IA vocale

La société québécoise De Marque, créatrice de la plateforme Cantook Édition, s’associe au géant de l’IA vocale ElevenLabs. Objectif : résoudre l’équation économique du livre audio.
Grâce à cet accord, les éditeurs partenaires pourront intégrer directement leurs livres dans l’application ElevenReader et les faire narrer par des voix de synthèse naturelles, le tout sans quitter leur interface de travail habituelle.
Livre audio – Un retard béant face au marché anglophone
Cette initiative veut combler un retard flagrant dans les zones non anglophones. Si le marché américain affiche une offre impressionnante de 750 000 livres audio actifs en 2025, le catalogue francophone n’en compte qu’un peu plus de 20 000. Cela représente à peine 2 à 3 % de l’offre disponible.
La situation est tout aussi disproportionnée en Espagne. Chez nos voisins, l’offre audio reste minime face à un marché de près de 1 000 000 de titres actifs.
L’Italie illustre aussi ce décalage : malgré la publication de près de 86 000 nouveautés imprimées sur la seule année 2024, son secteur audio demeure encore marginal.
Une opportunité pour les éditeurs et les auditeurs
En s’appuyant sur les 1 800 000 titres du catalogue de Cantook Édition et sur les technologies d’ElevenReader, qui propose 90 langues, cette alliance lève le frein des coûts de production traditionnels.
Marc Boutet, président de De Marque, y voit l’opportunité pour les éditeurs de monétiser une grande partie de leur fonds de catalogue jusque-là exclue du format audio.
Les auditeurs pourront quant à eux accéder à ces contenus sur ElevenReader, à l’unité ou via abonnement.
Elena Burgos, Gestionnaire de comptes chez De Marque en France, parlera de cette avancée lors des Rencontres francophones du livre audio qui se tiendront à Strasbourg en novembre.
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