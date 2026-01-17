Le prix du Samsung Galaxy A56 se prend une grosse claque pendant les soldes

La deuxième vague des soldes a frappé. Le Samsung Galaxy A56 s’affiche à un prix ridiculement bas.
Le Galaxy A56 est une valeur sûre du segment milieu de gamme et, à ce prix, il devient incontournable. Le prix du Galaxy A56 flirte avec la barre des 300 €.
Le modèle concerné par cette promotion intègre 256 Go de stockage et 8 Go de RAM. Ce n’est pas la version de base. Le Galaxy A56 apparaît déjà à moindre prix à 289,28 € au lieu de 325 €, mais il s’agit d’une promotion à double détente.
Vous bénéficiez d’une remise supplémentaire selon le montant de vos achats. Vous cumulez une réduction supplémentaire de 60 €, 45 € ou 30 € avec les codes suivants :
- -60 € dès 499 € avec le code FRWS60
- -45 € dès 369 € avec le code FRWS45
- -30 € dès 249 € avec le code FRWS30
Après avoir appliqué le code FRWS30 sur le Galaxy A56, son prix passe à 259,28 €.
Suivez ce lien pour l’acheter.
Samsung Galaxy A56 – Les principaux points forts
Regardez notre vidéo ci-dessous pour en savoir plus.
Fonctionnalités IA :
-Profitez de toutes ces fonctions IA pour utiliser au mieux votre smartphone. Voici tout ce que vous pouvez faire.
-Entourer pour chercher
-Effaceur d’objets
-Suggestions d’édition
-Créations de filtres personnalisés
-Sélection IA
-Lire à voix haute
Ecran : Super AMOLED 6,7 pouces – 1200nits – 120Hz
Dimensions : 162,2 x 77,5 x 7,4mm – 198g
Processeur : Exynos 1580
Mémoire et stockage : 8/256Go
Batterie : 5000mAh, 45W
Appareil photo : 50MP (f/1.8) OIS, UGA 12MP (f/2.2), Macro 5MP (f/2.4) – 4K/30fps
Capteur Selfie : 12MP Super HDR (f/2.2)
Mise à jour : 6 ans OS et sécurité
IP67.
