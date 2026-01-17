Honor Magic V2 – L’un des pliables les mieux notés à moins de 600 €

Le Honor Magic V2 est une des stars incontestées des smartphones pliables et son prix s’effondre pendant les soldes. 

Le Honor Magic V2 est un des smartphones pliables les plus impressionnants du marché. Il ne mesure pas plus de 4,7 mm d’épaisseur et il pèse seulement 231 g. Écrans, processeur, appareil photo, il ne fait aucune concession. Son prix est donc à peine croyable.

Le prix du Honor Magic V2 est à 596€ pendant les soldes

Le Honor Magic V2 est affiché à 656,93 € au lieu de 755,09 €. Il faut appliquer une remise supplémentaire de 60 €. Jusqu’au 18 janvier 2026, vous avez droit à 60 €, 45 € ou 30 € de réduction en fonction du montant de vos achats :

  • -60 € dès 499 € avec le code FRWS60

  • -45 € dès 369 € avec le code FRWS45

  • -30 € dès 249 € avec le code FRWS30

Appliquez le code FRWS60 pour faire passer le prix du Honor Magic V2 à seulement 596,93 €.
Suivez ce lien pour l’acheter.

Honor Magic V2 – La fiche technique complète

Honor Magic V2 – 5G
Ecran 6,43 pouces AMOLED – 120Hz (1Hz -> 120Hz)
7,92 pouces AMOLED – 120Hz (1Hz -> 120Hz)
Définition 2376 x 1060 pixels – 2500nits – HDR 10+
2344 x 2156 pixels – 1600nits – HDR 10+
Processeur Snapdragon 8 Gen 2
RAM 16Go
Stockage 512Go
Extension Non
Caméras arrières 50MP (f/1,9) OIS + UGA 50MP (f/2,0) + Téléobjectif 20MP OIS (f/2.4) – Vidéo 4K/30ims
Caméras frontales 16MP (f/2.2)
IP68 Oui
Batterie 5000mAh
Charge rapide 66W ( nonfourni) 
Dual SIM Double NanoSim
Lecteur empreintes Sur le côté
Connectivité WiFi 7, Bluetooth 5.3
Audio 2 haut-parleurs Dolby Atmos
Android Android 13 – MagicOS 7.2
Dimensions 156,7 x 74/145,4 x 9,9/4,7mm – 231g

