Les bons plans Honor pour le Black Friday : Honor Magic V5, Honor 400, Magic7 Pro et plus !

Honor se fait plaisir pour le Black Friday et casse les prix de ses smartphones phares : Honor Magic V5, Honor 400, Magic7 Pro, tablettes suivez nos liens pour les obtenir au meilleur prix !
Ces bons plans ne baisseront pas puisqu’ils sont valables jusqu’au 7 décembre ! Pensez cadeaux et faites-vous plaisir !
HONOR MAGIC V5, la définition de l’élégance et de l’ultrafin pliable
Le HONOR Magic V5 se distingue comme le smartphone pliant ultra-fin par excellence, avec une épaisseur de seulement 8,8mm.
Le Magic V5 offre une expérience utilisateur inédite sur le marché des smartphones pliants. Il combine un design exceptionnel, une autonomie renforcée, une robustesse accrue. Il a des capacités photo professionnelles et des fonctionnalités de productivité avancées.
Pour ce pliant haut de gamme, le bon plan est de 1 529,90€ pour l’achat du téléphone + une Magic Pad 2 et un clavier d’une valeur de 369,80€ au lieu de 2 368€, soit une remise immédiate de 668,90€. Suivez ce lien pour l’acheter.
Le smartphone seul est à 1499,90€ pour l’achat du téléphone au lieu de 1999,90€, soit une remise immédiate de 500€. Suivez ce lien pour l’acheter.
HONOR Magic7 Pro : Le smartphone premium et polyvalent
Le HONOR Magic7 Pro incarne l’excellence du smartphone premium, taillé pour accompagner toutes vos envies de la rentrée.
Avec son design raffiné, son écran immersif et sa puissance signée Snapdragon 8 Elite, il offre une expérience ultra-fluide au quotidien.
Véritable studio photo de poche, il embarque un super zoom IA 200 MP et portrait amélioré, pour capturer chaque instant avec un niveau de détail incomparable.
Étanche, doté d’une batterie à charge ultra rapide et d’un son immersif, il conjugue élégance, performance et innovation. C’est le compagnon parfait pour se dépasser, se divertir et immortaliser chaque moment important de la rentrée !
Le Magic7 Pro passe à 719,90€ pour l’achat du téléphone au lieu de 949,90€. Utilisez le code ADBF10 au moment de la mise au panier .Suivez ce lien pour l’acheter.
HONOR 400 : L’essentiel de la performance à prix malin
Le HONOR 400 s’impose comme le smartphone parfait pour une rentrée créative et sans compromis. Son design élégant et léger cache une puissance redoutable. Caméra IA Ultra HD 200 MP, écran ultra-lumineux pour tout voir même en plein soleil, batterie longue durée, et robustesse certifiée contre les chutes et l’eau.
Grâce à l’IA, chaque photo ou portrait devient une œuvre d’art et chaque tâche du quotidien est simplifiée, du partage instantané à la traduction en temps réel.
Ce smartphone passe à 359,90€ pour l’achat du téléphone au lieu de 599,90€, soit une remise immédiate de 100€ Utilisez le code ADBF10 au moment de la mise au panier. Suivez ce lien pour l’acheter.
HONOR MagicPad 2 : La tablette multifonction
La HONOR MagicPad 2 transforme chaque moment de la rentrée en une expérience premium et ultra-connectée. Avec son grand écran OLED de 12,3 pouces, profitez d’images éclatantes que ce soit pour réviser, créer ou se divertir. Dotée de 8 haut-parleurs pour un son immersif, elle offre une fluidité sans faille, même en multitâche. Sa batterie longue durée de 10 050 mAh et la charge rapide 66W vous permettent de rester productif. Fine, élégante et accompagnée d’accessoires créatifs comme le clavier Bluetooth et le stylet, elle s’adapte à toutes vos envies et devient votre meilleure alliée pour une rentrée dynamique et inspirante.
Cette tablette passe à 399,90€ pour l’ achat de la tablette + un clavier au lieu de 599,80€,. Utilisez le code ADBF10 au moment de la mise au panier. Suivez ce lien pour l’acheter.
HONOR Pad 10 : La tablette créative et accessible
Avec le HONOR Pad 10, chaque instant du quotidien devient un vrai plaisir visuel et créatif. Son grand écran 12,1 pouces 2.5K aux couleurs éclatantes offre une expérience immersive. Sa batterie longue durée vous accompagne toute la journée.
Le processeur Snapdragon 7 Gen 3 garantit fluidité et réactivité, même en multitâche. Fine, légère et élégante, la Pad 10 s’intègre à tous les styles de vie. Idéale pour exprimer sa créativité, organiser ses idées ou se divertir, elle s’impose comme l’alliée incontournable de la rentrée !
La tablette passe à 249,90€. Pour l’achat de la tablette avec le clavier et le stylet au lieu de 499,70€, avec le coupon de 50€. Suivez ce lien pour l’acheter.
Les autres Méga Bons plans Black Friday Honor !
HONOR MagicBook Art 14 son prix est de 1,699.90 €. L’offre propose 600€ de réduction + 10% coupon (avec le code ADBF10). Il vous revient à 989.91 €. Suivez ce lien pour l’acheter.
Le HONOR MagicBook Pro 16 est normalement à 1,299.90 €. La marque propose 200€ de réduction + 10% coupon (ADBF10). Le prix final est de 759.90 €. Suivez ce lien pour l’acheter.
Le pliant Honor Magic V3 est normalement à 1,999.90 €. Il y a une offre de 1000€ de réduction + 10% coupon (ADBF10. Le prix final est de 899.91 €. Suivez ce lien pour l’acheter.
